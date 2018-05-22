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ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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По одній із країн Азії влучила ракета: є загиблі

2322 Читать новость на русском
По Ємену влучила ракета: є загиблі
По Ємену влучила ракета: є загиблі / Ілюстративне фото

У центр міста Мариб, що у Ємені, влучила бойова ракета. Унаслідок обстрілу житлового кварталу загинуло щонайменше п’ятеро осіб. Повідомляється, що ще 20 отримали поранення.

Про це із посиланням на джерела в спецслужбах Ємену повідомляє Reuters.

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Видання уточнює, що територія, по якій було завдано удару, підконтрольна міжнародно визнаному уряду президента Абд-Раббу Мансур Хаді.

Як інформують ЗМІ Саудівської Аравії, ракетою була радянська "Катюша", яку випустили повстанці-хусити.

Нагадаємо, 19 травня з території Ємену було випущено дві балістичні ракети у напрямку південного кордону із Саудівською Аравією.
 

Теги: Ємен Зброя
Джерело: 24 Канал
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