Вблизи Мариуполя пророссийские боевики обстреляли пограничников противотанковой ракетой, – штаб

20 июля пророссийские боевики противотанковой управляемой ракетой атаковали один из украинских пограничных нарядов, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы "Сартана".

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

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"Сегодня, 20 июля, от одного из пограничных нарядов из состава Объединенных сил, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы "Сартана", поступило сообщение о взрыве вблизи них противотанковой управляемой ракеты, которая была выпущена со стороны временно оккупированной территории Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечает штаб ООС, личный состав и техника пограничного наряда повреждений не получили. Пограничники сразу приняли меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья личного состава, гражданского населения, а также организовали наблюдения.

"Напомним, враг часто прибегает к таким провокациям, направленным не только на военнослужащих Объединенных сил, но и на мирных жителей Донбасса. Например, в мае текущего года российские оккупанты двумя противотанковыми управляемыми ракетами обстреляли КПВВ "Гнутово" во время его работы, когда мирное население осуществляло оформление документов для пересечения линии разграничения", – добавили в штабе ООС.