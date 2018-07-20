Поблизу Маріуполя проросійські бойовики обстріляли прикордонників протитанковою ракетою, – штаб

20 липня проросійські бойовики протитанковою керованою ракетою атакували один із українських прикордонних нарядів, що здійснює прикриття відділу прикордонної служби "Сартана".

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

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"Сьогодні, 20 липня, від одного з прикордонних нарядів зі складу Об’єднаних сил, що здійснює прикриття відділу прикордонної служби "Сартана", надійшло повідомлення про вибух поблизу них протитанкової керованої ракети, яка була випущена з боку тимчасово окупованої території України", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає штаб ООС, особовий склад та техніка прикордонного наряду пошкоджень не зазнали. Прикордонники відразу вжили заходів для забезпечення безпеки життя та здоров'я особового складу, цивільного населення, а також організували спостереження.

"Нагадаємо, ворог часто вдається до таких провокацій, направлених не тільки на військовослужбовців Об’єднаних сил, а й на мирних мешканців Донбасу. Наприклад у травні поточного року російські окупанти двома протитанковими керованими ракетами обстріляли КПВВ "Гнутове", під час його роботи, коли мирне населення здійснювало оформлення документів для перетину лінії розмежування", – додали в штабі ООС.