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      По поводу сноса бюста Жукова в Харькове полиция открыла дело

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      Полиция открыла дело из-за сноса бюста Жукова в Харькове
      Полиция открыла дело из-за сноса бюста Жукова в Харькове / Hk.npu.gov.ua

      Полиция Харькова открыла 2 дела из-за событий во время пикета объединительного съезда партии "Доверяй делам". Так, во время пикета активисты снесли бюст советского маршала Георгия Жукова и распылили слезоточивый газ в толпе.

      2 июня на съезде партии "Доверяй делам" в Харькове сопредседателями политсилы избрали мэра города Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова. Этот съезд пикетировали общественные активисты, которые решили напомнить украинцам о 2013 и 2014 годах, когда лидеры парртии "имели открытую пророссийскую позицию". Во время пикета также повалили бюст Жукова. Кстати, имя этого маршала Кернес хотел вернуть одному из харьковских проспектов.

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      Уголовные дела открыты по статьям о хулиганстве и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Максимальное наказание - 5 лет тюрьмы.

      В полиции сообщили, что в результате распыления слезоточивого газа 3 правоохранителей, обеспечивающих правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

      Пам'ятник жукову Харків поліція кримінальна справаПоваленный памятник Жукову в Харькове

      Кстати, Кернес заявил, что памятник Жукову будет восстановлен в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда народного депутата Виталия Хомутынника "Возрождение".

      Странно, почему памятник советскому маршалу Жукову до сих пор не демонтировали. Ведь такой монумент подпадает под действие закона о декоммунизации, который работает в Украине с 2015 года. Этот закон запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим. В рамках закона в Украине переименовали сотни улиц и населенных пунктов, у которых были советские названия, а также демонтировали ряд советских памятников, в частности Владимиру Ленину.

      blog_ava
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      Теги: СССР Декоммунизация Новости Харькова Новости Украины Протесты Пикет Расследования Криминальные новости Полиция
      Источник: 24 канал
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