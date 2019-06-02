По поводу сноса бюста Жукова в Харькове полиция открыла дело

Полиция Харькова открыла 2 дела из-за событий во время пикета объединительного съезда партии "Доверяй делам". Так, во время пикета активисты снесли бюст советского маршала Георгия Жукова и распылили слезоточивый газ в толпе.

2 июня на съезде партии "Доверяй делам" в Харькове сопредседателями политсилы избрали мэра города Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова. Этот съезд пикетировали общественные активисты, которые решили напомнить украинцам о 2013 и 2014 годах, когда лидеры парртии "имели открытую пророссийскую позицию". Во время пикета также повалили бюст Жукова. Кстати, имя этого маршала Кернес хотел вернуть одному из харьковских проспектов.

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Уголовные дела открыты по статьям о хулиганстве и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Максимальное наказание - 5 лет тюрьмы.

В полиции сообщили, что в результате распыления слезоточивого газа 3 правоохранителей, обеспечивающих правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

Поваленный памятник Жукову в Харькове

Кстати, Кернес заявил, что памятник Жукову будет восстановлен в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда народного депутата Виталия Хомутынника "Возрождение".

Странно, почему памятник советскому маршалу Жукову до сих пор не демонтировали. Ведь такой монумент подпадает под действие закона о декоммунизации, который работает в Украине с 2015 года. Этот закон запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим. В рамках закона в Украине переименовали сотни улиц и населенных пунктов, у которых были советские названия, а также демонтировали ряд советских памятников, в частности Владимиру Ленину.