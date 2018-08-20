По приказу Путина начали внезапную проверку боеготовности двух военных округов в России

В России проводят проверку боеготовности соединений и воинских частей Центрального и Восточного военных округов, а также военно-транспортной авиации.

Об этом сообщает Интерфакс, цитируя министра обороны России Сергея Шойгу.

"Сегодня с 5:00 по московскому времени... в плановом порядке органы военного управления с войсковыми соединениями и частями СВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", – сказал Шойгу.

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Проверка продлится до 25 августа.

Также Сергей Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать военных атташе иностранных государств об этой внезапной проверке.