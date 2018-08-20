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Сколько своих граждан завезла РФ в оккупированный Крым

58 Читати новину українською
Население Крыма
Население Крыма / sprotyv.info

Российская Федерация завезла в оккупированный Крым от 500 тысяч до 1 миллиона своих граждан.

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов.

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"Оккупанты завезли с территории России около 500 тысяч – 1 млн граждан Российской Федерации. С этим вопросом надо разбираться", – заявил он.

Отметим, что по состоянию на 2013 год население полуострова составляло 1 миллион 967 тысяч человек.

Напомним, недавно в Крыму пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.

Впоследствии, Юрий Грымчак заявил, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за нехватки воды.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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