15:02
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки своїх громадян завезла РФ до окупованого Криму

161 Читать новость на русском
Населення Криму
Населення Криму / sprotyv.info

Російська Федерація завезла до окупованого Криму від 500 тисяч до 1 мільйону своїх громадян.

Про це повідомив перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов.

Читайте також: Скільки росіян вірять у світову змову проти РФ: вражаючі дані

"Окупанти завезли з території Росії близько 500 тисяч – 1 мільйона громадян Російської Федерації. З цим питанням треба розбиратися", – заявив він.

Зазначимо, що станом на 2013 рік населення півострова складало 1 мільйон 967 тисяч осіб. 

Нагадаємо, нещодавно у Криму пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.

Згодом, Юрій Гримчак заявив, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи намагається Меркель співпрацювати з Путіним?
сьогодні, 15:01 Чи намагається Меркель співпрацювати з Путіним?
Блог Медіа
Чому українські спортсмени у Росії стають об’єктами цькування
сьогодні, 14:00 Чому українські спортсмени у Росії стають об’єктами цькування
Ігор Саджениця
"Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
сьогодні, 13:01 "Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
Юлія Ліпенцева
Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
сьогодні, 12:00 Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
Ілля Кенігштейн
Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
сьогодні, 08:37 Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
Ольга Черненко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Мінімальна зарплата у 4100 гривень: у Кабміні наразі немає розрахунків
 7 грудня 2017 , 09:18
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ПСЖ уникнув покарання від УЄФА за порушення фінансового фейр-плей
 13 червня , 20:12
Куди потрапляють конфісковані "євробляхи" - знайдено відповідь
 24 липня , 15:11
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук