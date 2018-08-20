Скільки своїх громадян завезла РФ до окупованого Криму

Російська Федерація завезла до окупованого Криму від 500 тисяч до 1 мільйону своїх громадян.

Про це повідомив перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов.

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"Окупанти завезли з території Росії близько 500 тисяч – 1 мільйона громадян Російської Федерації. З цим питанням треба розбиратися", – заявив він.

Зазначимо, що станом на 2013 рік населення півострова складало 1 мільйон 967 тисяч осіб.

Нагадаємо, нещодавно у Криму пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.



Згодом, Юрій Гримчак заявив, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.