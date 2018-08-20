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Скільки росіян вірять у світову змову проти РФ: вражаючі дані

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Опитування росіян
Опитування росіян / УНІАН

66% росіян вважають, що існує група осіб, яка прагне переписати історію країни і підмінити історичні факти, щоб нашкодити Росії.

Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

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"66% росіян вважають, що існує група осіб, яка прагне переписати російську історію, підмінити історичні факти, щоб нашкодити Росії, применшити її велич", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед 45-59-річних і людей старшого покоління  ця частка є вищою – 72%. 26% опитаних вважають, що такої групи осіб не існує.

Найчастіше такої точки зору дотримуються молоді люди від 18 до 24 років (47%) і люди з неповною середньою освітою (42%). На їхню думку, якщо окремі історики і переглядають історичні події в Росії, то тому, що вони прагнуть докопатися до істини.

Також результати опитування свідчать, що 63% росіян вірять в існування якоїсь організації, яка прагне зруйнувати духовні цінності росіян за допомогою пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин.

Теги: Новини політики Новини Росії соціологічне дослідження Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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