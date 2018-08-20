Сколько россиян верит в мировой заговор против РФ: впечатляющие данные

66% россиян считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать историю страны и подменить факты, чтобы навредить России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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"66% россиян считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить факты, чтобы навредить России, уменьшить ее величие", – говорится в сообщении.



Отмечается, что среди 45-59-летних и людей старшего поколения эта доля выше – 72%. 26% опрошенных считают, что такой группы лиц не существует.



Чаще всего такой точки зрения придерживаются молодые люди от 18 до 24 лет (47%) и люди с неполным средним образованием (42%). По их мнению, если отдельные историки и просматривают исторические события в России, то потому, что они стремятся докопаться до истины.



Также результаты опроса свидетельствуют, что 63% россиян верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности россиян с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.