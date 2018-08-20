За наказом Путіна почали раптову перевірку боєготовності двох військових округів у Росії

У Росії проводять перевірку боєготовності з’єднань і військових частин Центрального і Східного військових округів, а також військово-транспортної авіації.

Про це повідомляє Інтерфакс, цитуючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

"Сьогодні з 5:00 за московським часом ... в плановому порядку органи військового управління з військовими з’єднаннями і частинами СВО, ЦВО, ВДВ, Дальньої і Військово-транспортної авіації приступили до виконання заходів щодо приведення у вищі ступені бойової готовності", – сказав Шойгу.

Читайте також: Скільки своїх громадян завезла РФ до окупованого Криму

Перевірка триватиме до 25 серпня.

Також Сергій Шойгу доручив своєму заступнику Олександру Фоміну проінформувати військових аташе іноземних держав про цю раптову перевірку.