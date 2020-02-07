По просьбе Филарета: Денисова заявила о намерении проверить ликвидацию УПЦ КП
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что обратится в Министерство культуры относительно ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это ее попросил сделать патриарх Филарет.
Об этом Денисова сообщила в фейсбуке после приема в своем офисе почетного патриарха Филарета.
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Филарет рассказал, что к нему обращаются украинцы, которые считают себя мирянами УПЦ КП. Они жалуются, что Министерство культуры в январе 2019 года лишило их возможности законно принадлежать к этой церкви.
Обратите внимание! В января 2019 года Министерство культуры сняло Украинскую православную церковь Киевского патриархата с регистрации как юридическое лицо.
Денисова отметила, что хочет изучить законность такого решения.
По данному факту буду обращаться к министру культуры Бородянскому с просьбой предоставить полную информацию по ликвидации УПЦ КП как юридического лица для изучения законности такого решения,
– написала омбудсмен.
Выводы будут сделаны после детального изучения официального ответа.
Что известно о ликвидации УПЦ КП
- 15 декабря 2018 года состоялся объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний. Филарет стал почетным патриархом ПЦУ.
- Однако в мае 2019 года Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует. Он обратился в суд, но проиграл иск.
- В июне 2019 года во Владимирском соборе Киева сборы под председательством Филарета решили восстановить существования ликвидированной церкви УПЦ КП. В ПЦУ это решение признали юридически ничтожным.
- Вскоре Синод ПЦУ лишил почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея. Также подчинил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию непосредственно все приходы и монастыри Киева.
- В ноябре 2019 года Апелляционный суд разрешил ликвидацию УПЦ (КП). А в декабре митрополит Епифаний заявил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ (КП)" и "Патриархия УАПЦ".
- 4 февраля этого года ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета прав и обязанностей, связанных с управлением епархией, и исключил из состава Синода. В то же время он остается в составе епископата Православной церкви Украины.