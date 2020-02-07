По просьбе Филарета: Денисова заявила о намерении проверить ликвидацию УПЦ КП

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что обратится в Министерство культуры относительно ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это ее попросил сделать патриарх Филарет.

Об этом Денисова сообщила в фейсбуке после приема в своем офисе почетного патриарха Филарета.

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Филарет рассказал, что к нему обращаются украинцы, которые считают себя мирянами УПЦ КП. Они жалуются, что Министерство культуры в январе 2019 года лишило их возможности законно принадлежать к этой церкви.

Обратите внимание! В января 2019 года Министерство культуры сняло Украинскую православную церковь Киевского патриархата с регистрации как юридическое лицо.

Денисова отметила, что хочет изучить законность такого решения.

По данному факту буду обращаться к министру культуры Бородянскому с просьбой предоставить полную информацию по ликвидации УПЦ КП как юридического лица для изучения законности такого решения,

– написала омбудсмен.

Выводы будут сделаны после детального изучения официального ответа.

Что известно о ликвидации УПЦ КП