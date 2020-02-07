На прохання Філарета: Денісова заявила про намір перевірити ліквідацію УПЦ КП
Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що звернеться до Міністерства культури щодо ліквідації Української православної церкви Київського патріархату. Це її попросив зробити патріарх Філарет.
Про це Денісова повідомила у фейсбуці після прийому у своєму офісі почесного патріарха Філарета.
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Філарет розповів, що до нього звертаються українці, які вважають себе мирянами УПЦ КП. Вони скаржаться, що Міністерство культури у січні 2019 року позбавило їх можливості законно належати до цієї церкви.
Зверніть увагу! У січні 2019 року Міністерство культури зняло Українську православну церкву Київського патріархату з реєстрації як юридичну особу.
Денісова зазначила, що хоче вивчити законність такого рішення.
За цим фактом буду звертатися до міністра культури Бородянського з проханням надати повну інформацію щодо ліквідації УПЦ КП як юридичної особи для вивчення законності такого рішення,
– написала омбудсменка.
Висновки будуть зроблені після детального вивчення офіційної відповіді.
Що відомо про ліквідацію УПЦ КП
- 15 грудня 2018 року відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена Православна церква України. Її предстоятелем став митрополит Епіфаній. Філарет став почесним патріархом ПЦУ.
- Однак у травні 2019 року Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він звернувся до суду, але програв позов.
- У червні 2019 року у Володимирському соборі Києва збори під головуванням Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП. У ПЦУ це рішення визнали юридично нікчемним.
- Невдовзі Синод ПЦУ позбавив почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва.
- У листопаді 2019 року Апеляційний суд дозволив ліквідацію УПЦ (КП). А у грудні митрополит Епіфаній заявив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська патріархія УПЦ (КП)" та "Патріархія УАПЦ".
- 4 лютого цього року ПЦУ позбавила почесного патріарха Філарета прав і обов’язків, пов’язаних з управлінням єпархією, та виключила зі складу Синоду. Водночас він залишається у складі єпископату Православної церкви України.