19:38
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      На прохання Філарета: Денісова заявила про намір перевірити ліквідацію УПЦ КП

      624 Читать новость на русском
      Філарет попросив Денісову перевірити законність ліквідації УПЦ КП / Фейсбук Людмили Денісової

      Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що звернеться до Міністерства культури щодо ліквідації Української православної церкви Київського патріархату. Це її попросив зробити патріарх Філарет.

      Про це Денісова повідомила у фейсбуці після прийому у своєму офісі почесного патріарха Філарета.

      Читайте також: Епіфаній визнав, що парафії Московського патріархату не переходять до ПЦУ, і назвав причини

      Філарет розповів, що до нього звертаються українці, які вважають себе мирянами УПЦ КП. Вони скаржаться, що Міністерство культури у січні 2019 року позбавило їх можливості законно належати до цієї церкви.

      Зверніть увагу! У січні 2019 року Міністерство культури зняло Українську православну церкву Київського патріархату з реєстрації як юридичну особу.

      Денісова зазначила, що хоче вивчити законність такого рішення.

      За цим фактом буду звертатися до міністра культури Бородянського з проханням надати повну інформацію щодо ліквідації УПЦ КП як юридичної особи для вивчення законності такого рішення,
      – написала омбудсменка.

      Висновки будуть зроблені після детального вивчення офіційної відповіді.

      Що відомо про ліквідацію УПЦ КП

      • 15 грудня 2018 року відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена Православна церква України. Її предстоятелем став митрополит Епіфаній. Філарет став почесним патріархом ПЦУ.
      • Однак у травні 2019 року Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він звернувся до суду, але програв позов.
      • У червні 2019 року у Володимирському соборі Києва збори під головуванням Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП. У ПЦУ це рішення визнали юридично нікчемним.
      • Невдовзі Синод ПЦУ позбавив почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва.
      • У листопаді 2019 року Апеляційний суд дозволив ліквідацію УПЦ (КП). А у грудні митрополит Епіфаній заявив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська патріархія УПЦ (КП)" та "Патріархія УАПЦ".
      • 4 лютого цього року ПЦУ позбавила почесного патріарха Філарета прав і обов’язків, пов’язаних з управлінням єпархією, та виключила зі складу Синоду. Водночас він залишається у складі єпископату Православної церкви України.
      Іран назвав умову, за якої може передати чорні скриньки МАУ Україні
      сьогодні
      4040
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Філарет Людмила Денісова УПЦ КП Конфлікт у ПЦУ Православна церква України Релігія Володимир Бородянський Міністерство культури України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Бандитські розбірки націоналістів: чому бізнесові суперечки стали частиною національної ідеї
      Дмитро Гнап 351
      сьогодні , 18:00 Війна між Коломойським і Зеленським: якими можуть бути наслідки для України
      Антон Голобородько 1216
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      569
      сьогодні , 18:53 Настінні широкі електрокаміни: перевага, відмінність та функції
      115
      сьогодні , 17:30 Куратор бойовиків на Донбасі Сурков пішов зі служби: що це означає для України
      Віталій Дейнега 587
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук