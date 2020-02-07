На прохання Філарета: Денісова заявила про намір перевірити ліквідацію УПЦ КП

Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що звернеться до Міністерства культури щодо ліквідації Української православної церкви Київського патріархату. Це її попросив зробити патріарх Філарет.

Про це Денісова повідомила у фейсбуці після прийому у своєму офісі почесного патріарха Філарета.

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Філарет розповів, що до нього звертаються українці, які вважають себе мирянами УПЦ КП. Вони скаржаться, що Міністерство культури у січні 2019 року позбавило їх можливості законно належати до цієї церкви.

Зверніть увагу! У січні 2019 року Міністерство культури зняло Українську православну церкву Київського патріархату з реєстрації як юридичну особу.

Денісова зазначила, що хоче вивчити законність такого рішення.

За цим фактом буду звертатися до міністра культури Бородянського з проханням надати повну інформацію щодо ліквідації УПЦ КП як юридичної особи для вивчення законності такого рішення,

– написала омбудсменка.

Висновки будуть зроблені після детального вивчення офіційної відповіді.

Що відомо про ліквідацію УПЦ КП