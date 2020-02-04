Епіфаній визнав, що парафії Московського патріархату не переходять до ПЦУ, і назвав причини
Перехід парафій з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України значно сповільнився. Це визнав митрополит Епіфаній та назвав причини такої ситуації: політичні та юридичні перешкоди, а також залякування людей з боку РПЦ.
Митрополит Епіфаній на пресконференції з приводу річниці інтронізації назвав причини того, чому процес переходу церков з УПЦ МП до ПЦУ сповільнився, пише ТСН.
Нагадаємо, Епіфаній зустрівся з Помпео в Києві: що обговорили
За словами предстоятеля, протягом 2019 року до ПЦУ доєдналися приблизно "600 громад від РПЦ". Однак, "ті процеси, які ми бачили після Томосу, нині призупинилися".
- Серед причин сповільнення переходу церков до ПЦУ Епіфаній назвав і "певні політичні аспекти", і створення перешкод із боку деяких обласних адміністрацій, і низку судових позовів – чи не по кожній громаді, яка відійшла від Москви.
"Зараз, на жаль, і певні обласні адміністрації блокують перереєстрацію. І Московський патріархат будь-яким чином намагається зупинити цей процес судовими позовами. Практично по кожній громаді, яка долучилася до нашої церкви, зараз є відповідний позов з боку РПЦ", – пояснив керівник ПЦУ.
Вони лякають людей, роблять штучні конфлікти, роблять навмисне картинку, щоб потім тиражувати не тільки в Україні, але й за кордоном,
– наголосив Епіфаній.
Предстоятель ПЦУ запевнив: усі переходи здійснені в законний спосіб. Він вважає, що юридичні перепони (найчастіше пов’язані з майном) з часом вдасться усунути. Попри будь-які перешкоди, Епіфаній вірить, що "буде ще одна хвиля переходів з боку РПЦ до ПЦУ".
Епіфаній – митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України з 15 грудня 2018 року.
Зауважимо, що під РПЦ митрополит має на увазі УПЦ Московського патріархату, але свідомо вживає саме таке визначення.
Чому я називаю саме Російською православною церквою? Тому, що Українська православна церква Московського патріархату повинна перереєструватися, згідно з законом, у РПЦ. Якщо ви хочете мати своїм релігійним центром Москву, то називайте речі своїми іменами й не вводьте православних українців в оману,
– підсумував Епіфаній.
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