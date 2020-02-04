Епіфаній визнав, що парафії Московського патріархату не переходять до ПЦУ, і назвав причини

Перехід парафій з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України значно сповільнився. Це визнав митрополит Епіфаній та назвав причини такої ситуації: політичні та юридичні перешкоди, а також залякування людей з боку РПЦ.

Митрополит Епіфаній на пресконференції з приводу річниці інтронізації назвав причини того, чому процес переходу церков з УПЦ МП до ПЦУ сповільнився, пише ТСН.

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За словами предстоятеля, протягом 2019 року до ПЦУ доєдналися приблизно "600 громад від РПЦ". Однак, "ті процеси, які ми бачили після Томосу, нині призупинилися".

Серед причин сповільнення переходу церков до ПЦУ Епіфаній назвав і "певні політичні аспекти", і створення перешкод із боку деяких обласних адміністрацій, і низку судових позовів – чи не по кожній громаді, яка відійшла від Москви.

"Зараз, на жаль, і певні обласні адміністрації блокують перереєстрацію. І Московський патріархат будь-яким чином намагається зупинити цей процес судовими позовами. Практично по кожній громаді, яка долучилася до нашої церкви, зараз є відповідний позов з боку РПЦ", – пояснив керівник ПЦУ.

Вони лякають людей, роблять штучні конфлікти, роблять навмисне картинку, щоб потім тиражувати не тільки в Україні, але й за кордоном,

– наголосив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ запевнив: усі переходи здійснені в законний спосіб. Він вважає, що юридичні перепони (найчастіше пов’язані з майном) з часом вдасться усунути. Попри будь-які перешкоди, Епіфаній вірить, що "буде ще одна хвиля переходів з боку РПЦ до ПЦУ".

Епіфаній – митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України з 15 грудня 2018 року.

Зауважимо, що під РПЦ митрополит має на увазі УПЦ Московського патріархату, але свідомо вживає саме таке визначення.

Чому я називаю саме Російською православною церквою? Тому, що Українська православна церква Московського патріархату повинна перереєструватися, згідно з законом, у РПЦ. Якщо ви хочете мати своїм релігійним центром Москву, то називайте речі своїми іменами й не вводьте православних українців в оману,

– підсумував Епіфаній.

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