По Саудовской Аравии осуществили ракетный удар, есть жертва
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена сторонниками движения "Ансар Аллах".
Об этом сообщает DW.
Три ракеты были направлены на столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, остальные – по одной на города Хамис, Мушайт, Наджран и Джазан. Все они были перехвачены и уничтожены.
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И при перехвате ракет их обломки упали на некоторые жилые районы. В результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
В Йемене подтвердили информацию о запуске баллистических ракет в Саудовскую Аравию, отметив, что целями были аэродромы страны.
Напомним, в декабре 2017 года коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла по Йемену авиаудары, в результате которых погибли по меньшей мере 136 мирных жителей.