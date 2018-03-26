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По Саудовской Аравии осуществили ракетный удар, есть жертва

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По Саудовской Аравии осуществили ракетный удар
По Саудовской Аравии осуществили ракетный удар / fakti.org

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена сторонниками движения "Ансар Аллах".

Об этом сообщает DW.

Три ракеты были направлены на столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, остальные – по одной на города Хамис, Мушайт, Наджран и Джазан. Все они были перехвачены и уничтожены.

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И при перехвате ракет их обломки упали на некоторые жилые районы. В результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.

В Йемене подтвердили информацию о запуске баллистических ракет в Саудовскую Аравию, отметив, что целями были аэродромы страны.

Напомним, в декабре 2017 года коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла по Йемену авиаудары, в результате которых погибли по меньшей мере 136 мирных жителей.

Теги: Жертвы Оружие Йемен Саудовская Аравия
Источник: 24 Канал
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