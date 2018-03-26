По Саудівській Аравії здійснили ракетний удар, є жертва

Сили протиповітряної оборони Саудівської Аравії перехопили сім балістичних ракет, які були випущені з території Ємену прихильниками руху "Ансар Аллах".

Про це повідомляє DW.

Три ракети були спрямовані на столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд, решта – по одній на міста Хаміс, Мушайт, Наджран та Джазан. Всі вони були перехоплені і знищені.

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Та під час перехоплення ракет їхні уламки впали на деякі житлові райони. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

У Ємені підтвердили інформацію про запуск балістичних ракет у Саудівську Аравію, зазначивши, що цілями були аеродроми країни.

Нагадаємо, у грудні 2017 року коаліція під керівництвом Саудівської Аравії нанесла по Ємену авіаудари, внаслідок яких загинули щонайменше 136 мирних жителів.