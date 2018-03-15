Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії

Стокгольмський інститут досліджень проблем миру (SIPRI) вчергове оприлюднив свій річний звіт про стан світової торгівлі зброєю. З нього можна зробити висновок, що у цьому сегменті відбувається справжній бум: у світі виробляється та продається все більше зброї.

Лідером продаж все ще залишається США, а от Росія, хоча й втрималася на другому місці, значно скоротила обсяги свого виробництва та продажу. Багато клієнтів – як постійних, так і потенційних – не хочуть більше купувати зброю в росіян.

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Кому – війна, а кому – мати рідна: це твердження чудово пасує до ситуації з продажем зброї. Справи в її виробників йдуть просто чудово: через сирійський конфлікт, північнокорейську загрозу, гібридну війну, яку розв'язала Росія проти України та Європи та численні "гарячі точки" на планеті торгівля зброєю розквітає. За останні 5 років (із 2013 по 2017 роки) за даними стокгольмських дослідників обсяги виробництва зброї у світі зросли на 10% в порівнянні з попереднім періодом – з 2008 по 2012. Наразі кожен третій екземпляр зброї йде на Близький Схід, на другому місці за "споживанням" зброї опинилися Азія та Океанія.

Цей "збройний бум" почався ще у 2003 році, до того шведські вчені спостерігали зменшення виробництва зброї, але нині зброярство стало чи не найприбутковішою галуззю індустрії. П'ять найбільших експортерів – США, Росія, Франція, Німеччина та Китай – разом постачають 74% всіх світових продажів. Найбільші покупці – Індія, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та знову ж таки Китай – ця країна перебуває на п'ятому місці як серед продавців, так і серед покупців.



Китай у п'ятірці як найбільших імпортерів, так і найбільших експортерів зброї у світі

За останні п'ять років обсяги експорту зброї до країн Близького Сходу зросли більше, ніж удвічі – точніше, на 103 відсотки, і склали 32 відсотки від всієї світової збройної торгівлі.

Конфлікти, які розповсюдилися в цьому регіоні, а також побоювання Західної Європи та США щодо порушення прав людини, призвели до дебатів про обмеження торгівлі зброєю з країнами Близького Сходу,

– зазначає експерт SIPRI Пітер Веземан.

Проте і США, і Європа продовжують залишатися головними експортерами зброї до Близького Сходу.

Особливо відзначилися США: половина американської зброї, яка йде на експорт, потрапляє саме до цього "гарячого" регіону. Разом з європейцями, американці забезпечують, наприклад, 98% зброї, яку купує Саудівська Аравія.

Загалом же США продають 34 відсотки всього світового обсягу зброї – абсолютне й незаперечне перше місце. За останні 5 років вони наростили обсяги виробництва зброї аж на 25 відсотків у порівнянні з попереднім 5-річним періодом та постачають свою зброю у 98 країн світу – із цього року також і в Україну.

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Натомість Росія, хоч і втримується поки що за своїми показниками на другому місці, різко скоротила обсяги своїх продажів зброї – за даними SIPRI, аж на 7,1%. Наразі Росія виробляє 22% обсягів збройного експорту. Це пояснюється одразу кількома причинами. По-перше, РФ майже перестала виробляти високотехнологічну, сучасну зброю – через розпочату війну проти України російські виробники втратили дуже багато технологічних ланцюжків й відновити їх не спромоглися. Українські комплектуючі не надходять більше до Росії, а без них виробництво багатьох видів зброї стало просто неможливим.



Війна, розв'язана Кремлем проти України, вплинула на обсяги виробництва та якість російської зброї

Ті ж зразки, які все ще виробляються – мають в світі вкрай погану репутацію: то хвалені танки "Армата" горять привселюдно на Красній площі, то літаки не літають, а то військові супутники падають. Недарма найбільший досі покупець російської зброї, Індія, відмовилася одразу від трьох угод: щодо закупівлі літаків, щодо участі в розробці винищувача п'ятого покоління і щодо закупівлі бойових кораблів. І літаки, й кораблі індійці відтепер купують в американців, а літак п'ятого покоління вирішили розробляти разом з європейським концерном Airbus.



Дружба скінчилася: Індія більше не хоче купувати в Росії зброю

Втім, Росія залишається лідером із продажів простіших, а подекуди просто застарілих, але дешевих зразків зброї. Якщо, скажімо, індонезійці не в змозі купити американські літаки за долари – вони купують російські за пальмове масло. Не кажучи вже про Алжир, Судан та Сирію, які залюбки отримують "калашнікови", "Оси" та іншу ручну зброю – щоправда, не завжди спроможні за них заплатити. Проте і в цьому дешевому сегменті російським виробникам на п'яти наступають китайці. Вони виробляють ту ж саму радянську зброю (від автоматів і до літаків), але пропонують її дешевше, ніж росіяни. Здається, що з такими темпами в наступний 5-річний період Росія може втратити своє друге місце та й взагалі – якість та сучасність тієї зброї, яку вона продає, все більше відходять у минуле. Зрештою, можна в перелік експортної зброї включити і сокири – це ж, як-не-як, теж зброя...

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Тим часом експорт китайської зброї виріс за минулі 5 років більше, ніж на третину, а саме – на 38 відсотків. Втім, китайці ще й активно закуповують чужу зброю – насамперед, європейську. Як вже зазначалося, Китай посідає п'яте місце в переліку імпортерів: продаючи "прості" зразки зброї в країни "третього світу" (першочергово – в Пакистан, Бангладеш та до Мьянми), а на отримані гроші закуповує високоякісну та ультрасучасну зброю в європейців. Тим не менше, найбільшими у світі покупцями зброї в світі залишаються супротивники КНР – індійці, які купують 24 відсотки всього світового обсягу збройного імпорту.

Напруга між Індією, з одного боку, і між Пакистаном та Китаєм – з іншого, підігріває індійський попит, насамперед, на важкі системи озброєння, які Індія не в змозі виробляти сама,

– пояснюють експерти SIPRI.

На друге місце в переліку найбільших імпортерів зброї вийшла Саудівська Аравія. Ухваливши рішення про створення власної потужної армії, ця країна наростила обсяги закупівель одразу на 225%. Ще одним рекордсменом з нарощення обсягу закупівель зброї став Єгипет: збільшивши його на 215%, він вийшов на третє місце.

Загалом, можна зробити висновок: світ озброюється і готується до війни, кожна країна – по-своєму. А куплена зброя, мов та рушниця Станіславського, яка висить на стіні, обов'язково в якийсь момент має вистрілити.

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