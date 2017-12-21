Трамп погодив перші поставки летальної зброї Україні, – ЗМІ
03:16, сьогодні 294 Читать новость на русском
Адміністрація президента Дональда Трампа схвалила постачання Україні снайперських гвинтівок M107A1 і супутнього устаткування на суму 41,5 мільйони доларів.
Про це пише Washington Post.
Проте, як з’ясували журналісти, уряд США не дав згоди на поставки Україні протитанкових ракет Javelin та інших видів важкого озброєння.
Держдепартамент підтвердив, що Україна тепер може купувати легку зброю у американських виробників, однак ці поставки здійснюються не урядом США,
– пояснив журналіст CNN.
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Джерело: 24 Канал
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