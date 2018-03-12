Порошенко просить країни ЄС надати Україні оборонну летальну зброю

Під час спільного брифінгу із високим представником ЄС із закордонної та безпекової політики Федерікою Моґеріні у Києві, Президент україни Петро Порошенко закликав країни ЄС надати Україні оборонну летальну зброю.

Також, Петро Порошенко закликав Євросоюз визнати Росію агресором та стороною конфлікту.

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Настав час для Євросоюзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту! Настав час сприяти наданню державами-членами ЄС оборонної летальної зброї Україні у відповідності до національного та міжнародного законодавства,

– сказав Порошенко.

Настав час для Євросоюзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту!

Настав час сприяти наданню державами-членами ЄС оборонної летальної зброї Україні у відповідності до національного та міжнародного законодавства! — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 березня 2018 р.

Нагадаємо, у 2017 році передачу Україні летальної зброї погодили Канада і США. Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.