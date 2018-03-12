Порошенко закликав ЄС відмовитися від планів будівництва "Північного потоку-2"

Російський "Газпром" остаточно втратив імідж надійного партнера в енергетичній сфері, тож Україна знову звернулася до Єврокомісії та членів ЄС із закликом відмовитися від планів будівництва "Північного потоку-2".

Про це сказав Президент України Петро Порошенко на брифінгу після зустрічі з верховним представником ЄС із закордонних справ і питань політики безпеки – віце-президентом Єврокомісії Федерікою Могеріні.

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"Україна ще раз звернулася до Європейської комісії, держав-членів ЄС відмовитися від намірів будівництва "Північного потоку-2", як проекту, який загрожує енергетичній безпеці України і ЄС", – сказав Порошенко.

Він наголосив, що під час переговорів сторони не могли залишити без уваги необхідність посилення співпраці в питаннях енергетичної безпеки України та ЄС у зв'язку з останніми діями "Газпрому".

"Ми повинні зробити важливі висновки з цієї газової кризи. По-перше, "Газпром" остаточно втратив імідж надійного партнера в енергетичній сфері не тільки для України, але і для Європейського Союзу. По-друге, "Газпром", а якщо точніше Кремль, чітко показав намір використовувати в майбутньому питання газопостачання в Європу як засіб геополітичної боротьби, свідомо нехтуючи і контрактними зобов'язаннями, і правосуддям", – вважає президент.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Проте "Газпром" не погодився з таким рішенням і 2 березня заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".



6 березня "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, а щодо розгляду про транзит апеляцію буде подано до кінця березня 2018 року.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину в обхід України через Балтійське море довжиною понад 1200 км. У січні Німеччина вже дозволила зводити газопровід у своїх територіальних водах. Втім, для початку робіт Росія ще має отримати відповідні дозволи від Швеції, Фінляндії і Данії. Якщо Кремлю все ж таки вдасться звести "Північний потік-2", то Україна, за оцінкою експертів "Нафтогазу", щороку втрачатиме близько трьох мільярдів доларів.