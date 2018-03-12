23:40
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, сегодня
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Порошенко призвал ЕС отказаться от планов строительства "Северного потока-2"

207 Читати новину українською
Брифинг Петра Порошенко и Федерики Могерини
Брифинг Петра Порошенко и Федерики Могерини / 24 Канал

Российский "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере, поэтому Украина снова обратилась к Еврокомиссии и членам ЕС с призывом отказаться от планов строительства "Северного потока-2".

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на брифинге после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Читайте также: 5 стран Европы подписали письмо об опасности "Северного потока-2"

"Украина еще раз обратилась в Европейскую комиссию, к государствам-членам ЕС отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС", – сказал Порошенко.

Он отметил, что во время переговоров стороны не могли оставить без внимания необходимость усиления сотрудничества в вопросах энергетической безопасности Украины и ЕС в связи с последними действиями "Газпрома".

"Мы должны сделать важные выводы из этого газового кризиса. Во-первых, "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере не только для Украины, но и для Европейского союза. Во-вторых, "Газпром", а если точнее Кремль, четко показал намерения использовать в будущем вопрос газоснабжения в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием", – считает президент.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако "Газпром" не согласился с таким решением и 2 марта заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

6 марта "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа, а по рассмотрению о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море длиной более 1200 км. В январе Германия уже позволила строить газопровод в своих территориальных водах. Впрочем, для начала работ Россия еще должна получить разрешение от Швеции, Финляндии и Дании. Если Кремлю все же удастся построить "Северный поток-2", то Украина, по оценке экспертов "Нафтогаза", ежегодно будет терять около трех миллиардов долларов.

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Евросоюз Газпром Федерика Могерини Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
сегодня, 22:01 Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
277
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
сегодня, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 593
сегодня, 20:02 "Гибридные герои": за что наемники "Вагнера" гибнут в Сирии
Борис Немировський 595
Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
сегодня, 19:01 Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
383
Кому мешает открытая Украина?
сегодня, 18:11 Кому мешает открытая Украина?
227
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук