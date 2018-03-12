Порошенко призвал ЕС отказаться от планов строительства "Северного потока-2"

Российский "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере, поэтому Украина снова обратилась к Еврокомиссии и членам ЕС с призывом отказаться от планов строительства "Северного потока-2".

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на брифинге после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

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"Украина еще раз обратилась в Европейскую комиссию, к государствам-членам ЕС отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС", – сказал Порошенко.

Он отметил, что во время переговоров стороны не могли оставить без внимания необходимость усиления сотрудничества в вопросах энергетической безопасности Украины и ЕС в связи с последними действиями "Газпрома".

"Мы должны сделать важные выводы из этого газового кризиса. Во-первых, "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере не только для Украины, но и для Европейского союза. Во-вторых, "Газпром", а если точнее Кремль, четко показал намерения использовать в будущем вопрос газоснабжения в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием", – считает президент.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако "Газпром" не согласился с таким решением и 2 марта заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

6 марта "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа, а по рассмотрению о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море длиной более 1200 км. В январе Германия уже позволила строить газопровод в своих территориальных водах. Впрочем, для начала работ Россия еще должна получить разрешение от Швеции, Финляндии и Дании. Если Кремлю все же удастся построить "Северный поток-2", то Украина, по оценке экспертов "Нафтогаза", ежегодно будет терять около трех миллиардов долларов.