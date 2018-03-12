Порошенко просит страны ЕС предоставить Украине оборонительное летальное оружие

Во время совместного брифинга с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини в Киеве, Президент Украины Петр Порошенко призвал страны ЕС предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

Также, Петр Порошенко призвал Евросоюз признать Россию агрессором и стороной конфликта.

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Настало время для Евросоюза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта! Пришло время содействовать предоставлению государствами-членами ЕС оборонного летального оружия Украине в соответствии с национальным и международным законодательством,

– сказал Порошенко.

Настав час для Євросоюзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту!

Настав час сприяти наданню державами-членами ЄС оборонної летальної зброї Україні у відповідності до національного та міжнародного законодавства! — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 березня 2018 р.

Напомним, в 2017 году передачу Украине летального оружия согласовали Канада и США. Оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает предоставление Украине 350 миллионов долларов военной помощи, в том числе и возможность передачи летального оружия.