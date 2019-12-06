По сценарию Чечни, или Какие проблемы ждут Украину после освобождения Донбасса

Экс-вице-премьер-министр России Альфред Кох заявил о вызовах, которые ждут Украину после освобождения оккупированных территорий Донбасса. По его словам, Украину может ждать череда тех же проблем, которые постигли Россию после ее войны против Чечни.

Донбасс будет огромной бездонной бочкой для вливания денег, которых у Украины ощутимо меньше, чем у России, подчеркнул Альфред Кох в эфире проекта "Право на власть".

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Капризы и "хотелки", которые будут звучать с Донбасса, все больше будут расти. Это все будет в обмен на лояльность к украинской власти и мир на тех территориях. Нет другого способа сохранять контроль над сепаратистски настроенной территорией, кроме как постоянно давать ей все новые льготы,

– заявил бывший российский чиновник.

По его словам, таких льготных условий удалось добиться Кадырову в Чечне, и теперь этого же добиваются главари боевиков на Донбассе.

"Если вы готовы к такому капризному "члену вашего общества", то вы его получите. Но я не очень понимаю, для чего он вам", – резюмировал Альфред Кох.

Со своей стороны народный депутат Никита Потураев выразил убеждение, что такие параллели неуместны, поскольку Чечня во времена Джохара Дудаева боролась за независимость от России, а не контролировалась ею, как это сейчас происходит с боевиками на Донбассе.

"Не было до 2014 года сепаратистов ни в Крыму, ни на Донбассе. Я, как и наш президент, верю, что и оккупированные территории, и наши люди вернутся. В нормальном информационном окружении они снова станут полноценными украинскими гражданами", – заявил Потураев.

Что еще Кох говорил об оккупированных Россией территориях? Ранее экс-вице-премьер России заявлял, что Украине было бы лучше без ныне оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Мол, они только вернут в государство массовый криминал.

Что известно о российских льготах для Чечни?

В частности, в России возник скандал с долгами Чечни в начале 2019 года. Тогда стало известно о намерениях российской власти списать долги жителей Чечни за газ в размере 9 миллиардов рублей – более 3 миллиардов 350 миллионов гривен.

Это очень раздражало представителей других регионов России, которые заявляли о несправедливых льготах для лишь одного региона страны.