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      За сценарієм Чечні, або Які проблеми чекають Україну після звільнення Донбасу

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      Кох: Після повернення до складу України Донбас стане дотаційним регіоном з купою "хотілок" / inosmi.ru

      Ексвіцепрем'єр-міністр Росії Альфред Кох заявив про виклики, які чекають Україну після звільнення окупованих територій Донбасу. За його словами, Україну може чекати низка тих самих проблем, які спіткали Росію після її війни проти Чечні.

      Донбас буде величезною бездонною бочкою для вливання грошей, яких в України відчутно менше, ніж у Росії, підкреслив Альфред Кох в ефірі проєкту "Право на владу".

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      Капризи і "хотілки", які звучатимуть з Донбасу, все більше зростатимуть. Це все буде в обмін на лояльність до української влади та мир на тих територіях. Немає іншого способу зберігати контроль за сепаратистськи налаштованою територією, крім як постійно надавати їй все нові пільги,
      – заявив колишній російський урядовець.

      За його словами, таких пільгових умов вдалося домогтися Кадирову у Чечні, і тепер цього ж домагаються ватажки бойовиків на Донбасі.

      "Якщо ви готові до такого капризного "члена вашого товариства", то ви його отримаєте. Але я не дуже розумію, для чого він вам", – резюмував Альфред Кох.

      Зі свого боку народний депутат Микита Потураєв висловив переконання, що такі паралелі є недоречними, позаяк Чечня за часів Джохара Дудаєва боролася за незалежність від Росії, а не контролювалася нею, як це зараз є з бойовиками на Донбасі.

      "Не було до 2014 року сепаратистів ні у Криму, ні на Донбасі. Я, як і наш президент, вірю, що і окуповані території, і наші люди повернуться. У нормальному інформаційному оточенні вони знову стануть повноцінними українськими громадянами", – заявив Потураєв.

      Що ще Кох говорив про окуповані Росією території?Раніше ексвіцепрем'єр Росії заявляв, що Україні було б краще без нині окупованих територій Донбасу та Криму. Мовляв, вони лише повернуть у державу масовий кримінал.

      Що відомо про російські пільги для Чечні?

      Зокрема, у Росії виник скандал з боргами Чечні на початку 2019 року. Тоді стало відомо про наміри російської влади списати борги мешканців Чечні за газ у розмірі 9 мільярдів рублів – понад 3 мільярди 350 мільйонів гривень.

      Це неабияк роздратувало представників інших регіонів Росії, які заявляли про несправедливі пільги для одного лише регіону країни.

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      5 грудня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Чечня Окуповані території Війна на Донбасі
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