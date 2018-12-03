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      По США пронесся разрушительный торнадо: впечатляющие фото и видео стихии

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      По США пронесся разрушительный торнадо
      По США пронесся разрушительный торнадо / Фото из открытых источников

      Американский штат Иллинойс всколыхнул мощный торнадо. В результате стихии пострадал по меньшей мере 21 человек, более 100 домов получили повреждения.

      Об этом сообщает AP.

      Издание отмечает, что самые серьезные разрушения зафиксированы в городе Тейлорвилл с населением около 11 000 человек в центральной части штата.

      США Торнадо
      В США пронесся разрушительный торнадо / Фото из соцсетей


      За последние сутки местные чрезвычайные службы оценивали нанесенный ущерб, однако процесс еще не завершен. Во многих домах в городе ураган разрушил крыши, также произошли разрывы линий электропередачи.

       

      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие Торнадо в США
      Источник: 24 Канал
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