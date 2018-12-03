По США пронесся разрушительный торнадо: впечатляющие фото и видео стихии
Американский штат Иллинойс всколыхнул мощный торнадо. В результате стихии пострадал по меньшей мере 21 человек, более 100 домов получили повреждения.
Об этом сообщает AP.
Издание отмечает, что самые серьезные разрушения зафиксированы в городе Тейлорвилл с населением около 11 000 человек в центральной части штата.
В США пронесся разрушительный торнадо / Фото из соцсетей
За последние сутки местные чрезвычайные службы оценивали нанесенный ущерб, однако процесс еще не завершен. Во многих домах в городе ураган разрушил крыши, также произошли разрывы линий электропередачи.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии