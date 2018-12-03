По США пронесся разрушительный торнадо: впечатляющие фото и видео стихии

Американский штат Иллинойс всколыхнул мощный торнадо. В результате стихии пострадал по меньшей мере 21 человек, более 100 домов получили повреждения.

Об этом сообщает AP.

Издание отмечает, что самые серьезные разрушения зафиксированы в городе Тейлорвилл с населением около 11 000 человек в центральной части штата.



В США пронесся разрушительный торнадо / Фото из соцсетей



За последние сутки местные чрезвычайные службы оценивали нанесенный ущерб, однако процесс еще не завершен. Во многих домах в городе ураган разрушил крыши, также произошли разрывы линий электропередачи.

Wow...words can't even begin to describe the aftermath of the #tornado that devastated the town of Taylorville, IL on Saturday. As of Sunday PM, the storm survey by the @NWSLincolnIL is not complete but it was determined the tornado was 1/2 mile wide and lead to 22 injuries #ilwx pic.twitter.com/1hpyO4JPzq — WeatherNation (@WeatherNation) 3 грудня 2018 р.