По США пронісся руйнівний торнадо: вражаючі фото та відео стихії

Американський штат Іллінойс сколихнув потужний торнадо. Внаслідок стихії постраждала щонайменше 21 людина, понад 100 будинків отримали пошкодження.

Про це повідомляє AP.

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Видання зазначає, що найсерйозніші руйнування зафіксовані у місті Тейлорвілл з населенням близько 11 тисяч осіб в центральній частині штату.



Місцеві жителі діляться у соцмережах наслідками стихії

Протягом останньої доби місцеві надзвичайні служби оцінювали завдані збитки, однак процес ще не завершений. У багатьох будинках в місті ураган зруйнував дахи, також відбулися розриви ліній електропередачі.



Ураган пошкодив понад 100 будинків/ Фото із соцмереж

Wow...words can't even begin to describe the aftermath of the #tornado that devastated the town of Taylorville, IL on Saturday. As of Sunday PM, the storm survey by the @NWSLincolnIL is not complete but it was determined the tornado was 1/2 mile wide and lead to 22 injuries #ilwx pic.twitter.com/1hpyO4JPzq — WeatherNation (@WeatherNation) 3 грудня 2018 р.