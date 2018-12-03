По США пронісся руйнівний торнадо: вражаючі фото та відео стихії
Американський штат Іллінойс сколихнув потужний торнадо. Внаслідок стихії постраждала щонайменше 21 людина, понад 100 будинків отримали пошкодження.
Про це повідомляє AP.
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Видання зазначає, що найсерйозніші руйнування зафіксовані у місті Тейлорвілл з населенням близько 11 тисяч осіб в центральній частині штату.
Місцеві жителі діляться у соцмережах наслідками стихії
Протягом останньої доби місцеві надзвичайні служби оцінювали завдані збитки, однак процес ще не завершений. У багатьох будинках в місті ураган зруйнував дахи, також відбулися розриви ліній електропередачі.
Ураган пошкодив понад 100 будинків/ Фото із соцмереж
Джерело: 24 Канал
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