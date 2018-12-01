На Запоріжжі через потужний шторм острів Бирючий відрізало від дорожнього сполучення

Через страшний шторм у курортному селищі Кирилівка, що на Запоріжжі, підтопило 40 баз відпочинку, а острів Бирючий лишився відрізаним від дорожнього сполучення.

Про це повідомили у Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: У МАУ скасували перельоти за низкою напрямків через негоду: перелік авіарейсів

Море на проїзній частині дороги з'єдналося з лиманом, тож до острова Бирючий, що розташовується наприкінці Федотової коси поблизу Кирилівки, тепер машиною не дістатися.



Шторм на острові Бирючий

У самій же Кирилівці у підтоплених будинках рівень води піднявся подекуди на 20 сантиметрів.

Наслідки шторму у Кирилівці: дивіться відео

Крім того, у прибережному Бердянську на прилеглих населених пунктах сильний вітер, який сягав 26 метрів на секунду, обірвав дроти, через що десятки будинків залишились без енергопостачання.

Про постраждалих не повідомляється.