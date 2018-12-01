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      На Запоріжжі через потужний шторм острів Бирючий відрізало від дорожнього сполучення

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      Кирилівку затопило
      Кирилівку затопило / mv.org.ua

      Через страшний шторм у курортному селищі Кирилівка, що на Запоріжжі, підтопило 40 баз відпочинку, а острів Бирючий лишився відрізаним від дорожнього сполучення.

      Про це повідомили у Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає "Інтерфакс-Україна". 

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      Море на проїзній частині дороги з'єдналося з лиманом, тож до острова Бирючий, що розташовується наприкінці Федотової коси поблизу Кирилівки, тепер машиною не дістатися. 


      Шторм на острові Бирючий

      У самій же Кирилівці у підтоплених будинках рівень води піднявся подекуди на 20 сантиметрів. 

      Наслідки шторму у Кирилівці: дивіться відео

      Крім того, у прибережному Бердянську на прилеглих населених пунктах сильний вітер, який сягав 26 метрів на секунду, обірвав дроти, через що десятки будинків залишились без енергопостачання. 

      Про постраждалих не повідомляється. 

      Теги: Новини України Негода в Україні Новини Запоріжжя ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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