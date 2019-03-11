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      По Украине пронесется разрушительный ветер: в каких областях ждать непогоду

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      В Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
      В Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра / Фото из открытых источников

      В Украине объявили штормовое предупреждение из-за шквалов ветра, дожди, и снегопады в западных регионах. Непогода не утихает, и 11 марта наоборот только усилится. Страну охватят сильные порывы ветра, которые в некоторых областях достигнут до 25-30 метров в секунду.

      По причине сильной непогоды синоптики объявили второй уровень опасности – оранжевый, передает пресс-служба ГСЧС.

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      "До конца суток 11 марта порывы ветра 15-20 метров за секунду, в западных, северных, центральных областях 25-30 метров за секунду (II уровень опасности, оранжевый)", – предупредили спасатели.

      Что такое II уровень опасности?
      Погодные условия являются крайне опасными, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Специалисты рекомендуют проявлять максимальную осторожность во время пребывания в зоне воздействия погодных явлений.

      Шквалы ветра будут угрожать жителям жителям Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей.

      Кроме того, в Киеве и в Киевской области в течение дня порывы ветра будут достигать до 30 метров в секунду.


      В части областей Украны пронесется сильный ветер

      Самая сильная непогода охватит западную Украину. Во Львовской области 11 марта ожидается чрезвычайный ветер с порывами до 35-40 метров в секунду. В Карпатах и на Прикарпатье его скорость возрастет даже до 29-34 метров в секунду. Кроме того, в высокогорье возможны метели и сход лавин.

      К каким последствиям привела непогода в Украине?
      Мощный ветер пронесся в нескольких областях Украины на выходных 9-10 марта и вызвал масштабные разрушения и даже смерть. Из-за падения части дерева в Виннице погиб ребенок 2008 года рождения и 29-летняя женщина. Кроме того, почти полсотни сел и городков остались без электроснабжения в пяти областях.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики ГСЧС Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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