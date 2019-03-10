В Польше пронесся разрушительный ураган, есть пострадавшие: фото и видео последствий непогоды

Непогода бушует в Польше еще с пятницы, 8 марта. Из-за сильного ветра за это время ранения получили три человека, а десятки тысяч домов остаются обесточенными.

Чаще всего последствия урагана – сломанные ветви деревьев на улицах, а также повреждения линий электропередачи, сообщает TVN24.

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В пятницу, 9 марта, ранения получили два человека – на их автомобиль упало сломанное дерево. В субботу, 10 марта, дерево упало на 60-летнюю женщину, ее доставили в больницу.

Сегодня утром без электричества оставались почти 150 тысяч жителей. Ремонтные работы продолжаются беспрерывно,

– сообщила Анна Адамкевич из Правительственного центра безопасности Польши.

В Государственной пожарной службе Польши отметили, что сильный ветер вызвал повреждения крыш более 100 домов в основном на юге Польши, а 20 крыш уничтожено полностью.



В столице Польши выпал сильный град / Источник: tvnwarszawa.tvn24.pl



Непогода в Катовице / Источник: dziennikzachodni.pl



Чаще всего последствия – поломанные деревья / Источник: dziennikzachodni.pl

Институт метеорологии и водного хозяйства предупреждает жителей Польши о непогоде и в воскресенье. Особенно сильный ветер будет наблюдаться в Поморском, Западнопоморском, Малопольском, Подкарпатском, Свентокшиском, Любельском и Мазовецком воеводствах.





Непогода в Польше / Источник: se.pl

"Польское радио" сообщило, что правительственный центр безопасности разослал жителям страны смс-сообщение с предупреждением о сильном ветре и рекомендацией не покидать своих домов без надобности.

Сильнее всего пострадали Любуское, Нижнесилезское, Силезское, Лодзкое, Малопольское, Подкарпатское, Свентокшиское, Люблинское, Великопольское и Мазовецкое воеводства.



Последствия непогоды в Польше / Источник: ukrinform.ua

В большинстве воеводств объявлено предупреждение второй степени, что означает, что ветер может достичь скорости до 100 километров в час.

10.03.19-09:27

Babilon

Powalone konary na drodze.

Zastępy - #OSPKonarzyny — KP PSP Chojnice (@KP_PSP_Chojnice) 10 березня 2019 р.

To nie była spokojna noc dla mieszkańców województwa śląskiego. Ponad 300 interwencji odnotowali strażacy w związku z silnym wiatrem. Więcej na ten temat w Aktualnościach

Fot: M. S. pic.twitter.com/HKsbwMZ6IT — Aktualności TVP3 Katowice (@AktualnosciTVP3) 10 березня 2019 р.

Непогода в Зеленой Гуре (Любушское воеводство):



Буря в городе Ополе: