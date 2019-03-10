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      В Польше пронесся разрушительный ураган, есть пострадавшие: фото и видео последствий непогоды

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      В Польше непогода – сорваны крыши, дома без электричества и есть пострадавшие
      В Польше непогода – сорваны крыши, дома без электричества и есть пострадавшие / TVN Warszawa

      Непогода бушует в Польше еще с пятницы, 8 марта. Из-за сильного ветра за это время ранения получили три человека, а десятки тысяч домов остаются обесточенными.

      Чаще всего последствия урагана – сломанные ветви деревьев на улицах, а также повреждения линий электропередачи, сообщает TVN24.

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      В пятницу, 9 марта, ранения получили два человека – на их автомобиль упало сломанное дерево. В субботу, 10 марта, дерево упало на 60-летнюю женщину, ее доставили в больницу.

      Сегодня утром без электричества оставались почти 150 тысяч жителей. Ремонтные работы продолжаются беспрерывно,
      – сообщила Анна Адамкевич из Правительственного центра безопасности Польши.

      В Государственной пожарной службе Польши отметили, что сильный ветер вызвал повреждения крыш более 100 домов в основном на юге Польши, а 20 крыш уничтожено полностью.


      В столице Польши выпал сильный град / Источник: tvnwarszawa.tvn24.pl


      Непогода в Катовице / Источник: dziennikzachodni.pl


      Чаще всего последствия – поломанные деревья / Источник: dziennikzachodni.pl

      Институт метеорологии и водного хозяйства предупреждает жителей Польши о непогоде и в воскресенье. Особенно сильный ветер будет наблюдаться в Поморском, Западнопоморском, Малопольском, Подкарпатском, Свентокшиском, Любельском и Мазовецком воеводствах.



      Непогода в Польше / Источник: se.pl

      "Польское радио" сообщило, что правительственный центр безопасности разослал жителям страны смс-сообщение с предупреждением о сильном ветре и рекомендацией не покидать своих домов без надобности.

      Сильнее всего пострадали Любуское, Нижнесилезское, Силезское, Лодзкое, Малопольское, Подкарпатское, Свентокшиское, Люблинское, Великопольское и Мазовецкое воеводства.


      Последствия непогоды в Польше / Источник: ukrinform.ua

      В большинстве воеводств объявлено предупреждение второй степени, что означает, что ветер может достичь скорости до 100 километров в час.

      Непогода в Зеленой Гуре (Любушское воеводство):
       

      Буря в городе Ополе:

       

      blog_ava
      Прощеное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день
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      Теги: Новости политики Стихийный бедствия Новости Польши Погода
      Источник: 24 Канал
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