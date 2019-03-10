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      Польщею пронісся руйнівний буревій, є постраждалі: фото та відео наслідків негоди

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      У Польщі негода – зірвані дахи, будинки без електрики та постраждалі
      У Польщі негода – зірвані дахи, будинки без електрики та постраждалі / TVN Warszawa

      Негода вирує у Польщі ще від п’ятниці, 8 березня. Через сильний вітер за цей час поранення отримали троє людей, а десятки тисяч будинків залишаються знеструмленими.

      Найчастіші наслідки буревію – зламані гілки дерев на вулицях, а також пошкодження ліній електропередачі, повідомляє TVN24.

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      У п’ятницю, 9 березня, поранення отримали двоє людей – на їхній автомобіль впало зламане дерево. У суботу, 10 березня, дерево впало на 60-річну жінку, її доставили до лікарні.

      Сьогодні вранці без електрики лишалися майже 150 тисяч жителів. Ремонтні роботи тривають без упину,
      – повідомила Анна Адамкевич з Урядового центру безпеки Польщі.

      У Дежравній пожежній службі Польщі зазначили, що сильний вітер спричинив пошкодження дахів понад 100 будинків здебільшого на півдні Польщі, а 20 дахів взагалі повністю.


      У столиці Польщі випав сильний град/ Джерело: tvnwarszawa.tvn24.pl


      Негода у Катовіцах/ Джерело: dziennikzachodni.pl


      Найчастіший наслідок / поламані дерева/ Джерело: dziennikzachodni.pl

      Інститут метеорології та водного господарства попереджає жителів польщі про негоду і у неділю. Особливо сильний вітер спостерігатиметься у Поморському, Західнопоморському, Малопольському, Підкарпатському, Свєнтокшиському, Любельському та Мазовецькому воєводствах.


      Негода у Польщі/ Джерело: se.pl

      "Польське радіо" повідомило, що урядовий центр безпеки розіслав до мешканців країни смс-повідомлення з попередженням про сильний вітер і рекомендацією не покидати своїх будинків без потреби.

      Найсильніше пострадлали Любуське, Нижньосілезьке, Сілезьке Лодзьке, Малопольське, Підкарпатське, Свєнтокшиське, Люблінське, Великопольське та Мазовєцьке воєводства.


      Наслідки негоди у Польщі/ Джерело: ukrinform.ua

      У більшості воєводств оголошено попередження другого ступеня, що означає, що вітер може досягти швидкості до 100 кілометрів на годину.

      Негода у Зеленій Гурі (Любуське воєводство):
       


      Буря у місті Ополе:

       

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      Теги: Новини політики Погода Новини Польщі Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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