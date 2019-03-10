Польщею пронісся руйнівний буревій, є постраждалі: фото та відео наслідків негоди

Негода вирує у Польщі ще від п’ятниці, 8 березня. Через сильний вітер за цей час поранення отримали троє людей, а десятки тисяч будинків залишаються знеструмленими.

Найчастіші наслідки буревію – зламані гілки дерев на вулицях, а також пошкодження ліній електропередачі, повідомляє TVN24.

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У п’ятницю, 9 березня, поранення отримали двоє людей – на їхній автомобіль впало зламане дерево. У суботу, 10 березня, дерево впало на 60-річну жінку, її доставили до лікарні.

Сьогодні вранці без електрики лишалися майже 150 тисяч жителів. Ремонтні роботи тривають без упину,

– повідомила Анна Адамкевич з Урядового центру безпеки Польщі.

У Дежравній пожежній службі Польщі зазначили, що сильний вітер спричинив пошкодження дахів понад 100 будинків здебільшого на півдні Польщі, а 20 дахів взагалі повністю.



У столиці Польщі випав сильний град/ Джерело: tvnwarszawa.tvn24.pl



Негода у Катовіцах/ Джерело: dziennikzachodni.pl



Найчастіший наслідок / поламані дерева/ Джерело: dziennikzachodni.pl



Інститут метеорології та водного господарства попереджає жителів польщі про негоду і у неділю. Особливо сильний вітер спостерігатиметься у Поморському, Західнопоморському, Малопольському, Підкарпатському, Свєнтокшиському, Любельському та Мазовецькому воєводствах.





Негода у Польщі/ Джерело: se.pl

"Польське радіо" повідомило, що урядовий центр безпеки розіслав до мешканців країни смс-повідомлення з попередженням про сильний вітер і рекомендацією не покидати своїх будинків без потреби.

Найсильніше пострадлали Любуське, Нижньосілезьке, Сілезьке Лодзьке, Малопольське, Підкарпатське, Свєнтокшиське, Люблінське, Великопольське та Мазовєцьке воєводства.



Наслідки негоди у Польщі/ Джерело: ukrinform.ua

У більшості воєводств оголошено попередження другого ступеня, що означає, що вітер може досягти швидкості до 100 кілометрів на годину.

10.03.19-09:27

Babilon

Powalone konary na drodze.

Zastępy - #OSPKonarzyny — KP PSP Chojnice (@KP_PSP_Chojnice) 10 березня 2019 р.

To nie była spokojna noc dla mieszkańców województwa śląskiego. Ponad 300 interwencji odnotowali strażacy w związku z silnym wiatrem. Więcej na ten temat w Aktualnościach

Fot: M. S. pic.twitter.com/HKsbwMZ6IT — Aktualności TVP3 Katowice (@AktualnosciTVP3) 10 березня 2019 р.

Негода у Зеленій Гурі (Любуське воєводство):





Буря у місті Ополе: