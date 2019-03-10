Польщею пронісся руйнівний буревій, є постраждалі: фото та відео наслідків негоди
Негода вирує у Польщі ще від п’ятниці, 8 березня. Через сильний вітер за цей час поранення отримали троє людей, а десятки тисяч будинків залишаються знеструмленими.
Найчастіші наслідки буревію – зламані гілки дерев на вулицях, а також пошкодження ліній електропередачі, повідомляє TVN24.
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У п’ятницю, 9 березня, поранення отримали двоє людей – на їхній автомобіль впало зламане дерево. У суботу, 10 березня, дерево впало на 60-річну жінку, її доставили до лікарні.
Сьогодні вранці без електрики лишалися майже 150 тисяч жителів. Ремонтні роботи тривають без упину,
– повідомила Анна Адамкевич з Урядового центру безпеки Польщі.
У Дежравній пожежній службі Польщі зазначили, що сильний вітер спричинив пошкодження дахів понад 100 будинків здебільшого на півдні Польщі, а 20 дахів взагалі повністю.
У столиці Польщі випав сильний град/ Джерело: tvnwarszawa.tvn24.pl
Негода у Катовіцах/ Джерело: dziennikzachodni.pl
Найчастіший наслідок / поламані дерева/ Джерело: dziennikzachodni.pl
Інститут метеорології та водного господарства попереджає жителів польщі про негоду і у неділю. Особливо сильний вітер спостерігатиметься у Поморському, Західнопоморському, Малопольському, Підкарпатському, Свєнтокшиському, Любельському та Мазовецькому воєводствах.
Негода у Польщі/ Джерело: se.pl
"Польське радіо" повідомило, що урядовий центр безпеки розіслав до мешканців країни смс-повідомлення з попередженням про сильний вітер і рекомендацією не покидати своїх будинків без потреби.
Найсильніше пострадлали Любуське, Нижньосілезьке, Сілезьке Лодзьке, Малопольське, Підкарпатське, Свєнтокшиське, Люблінське, Великопольське та Мазовєцьке воєводства.
Наслідки негоди у Польщі/ Джерело: ukrinform.ua
У більшості воєводств оголошено попередження другого ступеня, що означає, що вітер може досягти швидкості до 100 кілометрів на годину.
Негода у Зеленій Гурі (Любуське воєводство):
Буря у місті Ополе:
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