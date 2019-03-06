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      Руйнівні торнадо у США: Алабама оговтується після вбивчої стихії

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      Торнадо у штаті Алабама наробили лиха і забрали 23 життя
      Торнадо у штаті Алабама наробили лиха і забрали 23 життя / Al Jazeera

      Два руйнівні торнадо ще 4 березня пронеслись американським штатом Алабама, зносячи на своєму шляху дерева та людські оселі. Вони забрали життя щонайменше 23 людей, близько десяти осіб досі розшукують. Серед загиблих – багато дітей: так, наймолодшій жертві шторму всього 6 років.

      Шестирічного Армандо Ернандеса-молодшого торнадо вирвав просто із рук батька. Чоловік намагався врятувати двох своїх дітей та заліз з ними у шафу. Проте стихія вдарила по будинку сімейства і вщент його зруйнувала, передає Al Jazeera.

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      Він притиснув дітей до себе, але торнадо просто вирвав їх із рук. Він розніс будинок і забрав дітей,
      – розповів дядько загиблого хлопчика.

      Пізніше Армандо знайшли мертвим, але батько та старший брат вижили.


      Шторм зруйнував вщент багато людських помешкань

      Загалом, внаслідок стихії загинули 4 дитини віком від 6 до 10 років.

      Найстаршою жертвою торнадо став 89-річний Джиммі Лі Джонс. Він загинув у своєму домі разом із дружиною і сином.


      В американському штаті Алабама поступово оговтуються після руйнівної стихії

      Наразі у місті Борегар, яке найбільше постраждало від руйнівної стихії, оговтуються від шторму. Там ще продовжуються пошуки решти жертв, а також – домашніх тварин і речей. На щастя, за 2 дні у штаті Алабама кількість загиблих не зросла, а список зниклих безвісти помітно скоротився: від кількох десятків осіб до 7 – 8 людей.

      торнадо Алабама США
      Торнадо знищив вщент багато людських осель

      Слід зазначити, що це – торнадо стало найбільш убивчим у США за останні 6 років.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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