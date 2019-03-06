Руйнівні торнадо у США: Алабама оговтується після вбивчої стихії

Два руйнівні торнадо ще 4 березня пронеслись американським штатом Алабама, зносячи на своєму шляху дерева та людські оселі. Вони забрали життя щонайменше 23 людей, близько десяти осіб досі розшукують. Серед загиблих – багато дітей: так, наймолодшій жертві шторму всього 6 років.

Шестирічного Армандо Ернандеса-молодшого торнадо вирвав просто із рук батька. Чоловік намагався врятувати двох своїх дітей та заліз з ними у шафу. Проте стихія вдарила по будинку сімейства і вщент його зруйнувала, передає Al Jazeera.

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Він притиснув дітей до себе, але торнадо просто вирвав їх із рук. Він розніс будинок і забрав дітей,

– розповів дядько загиблого хлопчика.

Пізніше Армандо знайшли мертвим, але батько та старший брат вижили.



Шторм зруйнував вщент багато людських помешкань

Загалом, внаслідок стихії загинули 4 дитини віком від 6 до 10 років.

Найстаршою жертвою торнадо став 89-річний Джиммі Лі Джонс. Він загинув у своєму домі разом із дружиною і сином.



В американському штаті Алабама поступово оговтуються після руйнівної стихії

Наразі у місті Борегар, яке найбільше постраждало від руйнівної стихії, оговтуються від шторму. Там ще продовжуються пошуки решти жертв, а також – домашніх тварин і речей. На щастя, за 2 дні у штаті Алабама кількість загиблих не зросла, а список зниклих безвісти помітно скоротився: від кількох десятків осіб до 7 – 8 людей.



Торнадо знищив вщент багато людських осель

Слід зазначити, що це – торнадо стало найбільш убивчим у США за останні 6 років.