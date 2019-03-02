В Австралії горить національний парк, 25 міст в небезпеці: шокуючі фото

Національний парк Буніп, що австралійському штаті Вікторія, охопила масштабна пожежа.

Вночі з 1 на 2 березня вогонь поширювався зі швидкістю близько 500 метрів на годину й охопив майже 4 500 гектарів парку.

Читайте також: Масштабні стихійні лиха у різних куточках планети: як люди рятуються від негоди

Найближчі поселення розташовані всього за кілометр до осередку пожежі. Рятувальники намагаються не допустити загоряння будинків, а також закликали їх мешканців евакуюватись. Загалом у небезпеці – щонайменше 25 міст.

This Emergency Warning is for Boolarra, Budgeree, Budgeree East, Churchill, Grand Ridge, Hazelwood, Jeeralang, Jeeralang Junction, Jeeralang North, Jumbuk, Yinnar, Yinnar South.



Leaving now is the safest option.https://t.co/BYmiR7hwcQ pic.twitter.com/Wc0clcM4uY — VicEmergency (@vicemergency) 2 березня 2019 р.

Влада штату побоюється, що через високу температуру, вогонь поширюватиметься й надалі. Місцеві чиновники зазначили, що це – найгарячіший початок осені за останні 30 років.

Всього до ліквідації пожежі залучили 300 рятувальників, у їх розпорядженні – три літаки.

Дивіться фото: австралійський штат Вікторія охопила масштабна пожежа

А на початку лютого руйнівний шторм накрив австралійську столицю, Сідней. Внаслідок негоди затопило десятки районів, а понад 40 тисяч будинків залишилися без світла.