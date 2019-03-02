В Австралії горить національний парк, 25 міст в небезпеці: шокуючі фото
Національний парк Буніп, що австралійському штаті Вікторія, охопила масштабна пожежа.
Вночі з 1 на 2 березня вогонь поширювався зі швидкістю близько 500 метрів на годину й охопив майже 4 500 гектарів парку.
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Найближчі поселення розташовані всього за кілометр до осередку пожежі. Рятувальники намагаються не допустити загоряння будинків, а також закликали їх мешканців евакуюватись. Загалом у небезпеці – щонайменше 25 міст.
Влада штату побоюється, що через високу температуру, вогонь поширюватиметься й надалі. Місцеві чиновники зазначили, що це – найгарячіший початок осені за останні 30 років.
Всього до ліквідації пожежі залучили 300 рятувальників, у їх розпорядженні – три літаки.
Дивіться фото: австралійський штат Вікторія охопила масштабна пожежа
А на початку лютого руйнівний шторм накрив австралійську столицю, Сідней. Внаслідок негоди затопило десятки районів, а понад 40 тисяч будинків залишилися без світла.