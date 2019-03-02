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      В Австралії горить національний парк, 25 міст в небезпеці: шокуючі фото

      190 Читать новость на русском
      У частині регіону рятувальники не можуть впоратися з полум'ям
      У частині регіону рятувальники не можуть впоратися з полум'ям / news.com.au

      Національний парк Буніп, що австралійському штаті Вікторія, охопила масштабна пожежа.

      Вночі з 1 на 2 березня вогонь поширювався зі швидкістю близько 500 метрів на годину й охопив майже 4 500 гектарів парку.

      Читайте також: Масштабні стихійні лиха у різних куточках планети: як люди рятуються від негоди

      Найближчі поселення розташовані всього за кілометр до осередку пожежі. Рятувальники намагаються не допустити загоряння будинків, а також закликали їх мешканців евакуюватись. Загалом у небезпеці – щонайменше 25 міст.

      Влада штату побоюється, що через високу температуру, вогонь поширюватиметься й надалі. Місцеві чиновники зазначили, що це – найгарячіший початок осені за останні 30 років.

      Всього до ліквідації пожежі залучили 300 рятувальників, у їх розпорядженні – три літаки.

      Дивіться фото: австралійський штат Вікторія охопила масштабна пожежа

      А на початку лютого руйнівний шторм накрив австралійську столицю, Сідней. Внаслідок негоди затопило десятки районів, а понад 40 тисяч будинків залишилися без світла.

      blog_ava
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      Теги: Австралія Пожежа Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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