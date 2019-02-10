Масштабні стихійні лиха у різних куточках планети: як люди рятуються від негоди

Різні частини світу потерпають від природних катаклізмів. В Австралії не вщухають дощі, у Новій Зеландії вирує найпотужніша за 60 років лісова пожежа, а Сполучені Штати засипають аномальні снігопади. Журналісти 24 каналу дізналися, як люди рятуються від негоди, та як розважаються, аби не впадати у відчай.

Повінь в Австралії

Наразі вулиці Сіднея більше схожі на канали Венеції. Велика вода прийшла у північно-східні регіони країни. Другий тиждень там не вщухають дощі. Як наслідок – затоплені автівки, повалені дерева та зруйновані будинки.

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Жителька Австралії Сена Парк розповіла, що побачивши воду, вона забралася на дах автомобіля, а просто поруч з нею впало дерево. Внаслідок негоди було зруйновано чимало будинків, а повалені дерева потрощили машини.



Повінь в Австралії

Аби не впадати у відчай від стихійного лиха, австралійці жартують. Наприклад, називають величезну кількість води власним басейном.

Лісова пожежа у Новій Зеландії

Натомість у Новій Зеландії вирує вогонь. Лісову пожежу, яка здійнялась ще четвертого лютого, вважають найпотужнішою за останні 60 років.

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Рятувальники вже евакуювали понад три тисяч жителів, а також розмістили їх у центрах цивільної оборони. На щастя, ніхто не постраждав. Проте у прилеглих районах оголосили надзвичайний стан. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру, тож, пожежа може тільки посилитись.



Лісова пожежа у Новій Зеландії

Для боротьби з полум'ям залучили 14 вертольотів і два літаки. На місці працюють десятки бригад пожежної охорони. Представник цивільної оборони Нової Зеландії Річард Кірбі порадив, усім терміново покинути територію.

Ми вже спакували найнеобхідніші речі в автомобіль. Але не можемо знайти ще одну нашу кішку. Плануємо відвезти її до ветеринара,

– сказала жителька Нової Зеландії Джемма.

Снігопади у США

Якщо у Новій Зеландії гаряче, то у Сполучених Штатах навпаки страшний холод. Там вже чотири дні вирують снігопади. У Вашингтоні випало понад 20 сантиметрів снігу, а без світла залишились щонайменше 50 тисяч будинків.

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А в аеропорту Сіетла довелось скасувати дві сотні авіарейсів. У штаті запровадили надзвичайний стан. Люди змітають все з поличок магазинів.



Снігопади у США

Варто зазначити, що від сильних морозів потерпають як люди, так і тварини. Ветеринарам з американського штату Монтана довелося рятувати кішку, яка буквально вмерзла у сніг. Коли господарі знайшли її на подвір'ї, одразу відвезли у клініку. Там її поливали теплою водою, загортали у рушники та підсушували феном. І зрештою Флаффі вдалося врятувати.

Тим часом влада просить жителів не перебувати довго на вулиці, щоб уникнути обмороження. Але вони намагаються знайти плюси у такій погоді, зокрема катаються на санчатах та влаштовують флешмоб "Крижані штани".