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      Масштабні стихійні лиха у різних куточках планети: як люди рятуються від негоди

      59 Читать новость на русском

      Різні частини світу потерпають від природних катаклізмів. В Австралії не вщухають дощі, у Новій Зеландії вирує найпотужніша за 60 років лісова пожежа, а Сполучені Штати засипають аномальні снігопади. Журналісти 24 каналу дізналися, як люди рятуються від негоди, та як розважаються, аби не впадати у відчай.

      Повінь в Австралії

      Наразі вулиці Сіднея більше схожі на канали Венеції. Велика вода прийшла у північно-східні регіони країни. Другий тиждень там не вщухають дощі. Як наслідок – затоплені автівки, повалені дерева та зруйновані будинки.

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      Жителька Австралії Сена Парк розповіла, що побачивши воду, вона забралася на дах автомобіля, а просто поруч з нею впало дерево. Внаслідок негоди було зруйновано чимало будинків, а повалені дерева потрощили машини.

      Повінь в Австралії
      Повінь в Австралії

      Аби не впадати у відчай від стихійного лиха, австралійці жартують. Наприклад, називають величезну кількість води власним басейном.

      Лісова пожежа у Новій Зеландії

      Натомість у Новій Зеландії вирує вогонь. Лісову пожежу, яка здійнялась ще четвертого лютого, вважають найпотужнішою за останні 60 років.

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      Рятувальники вже евакуювали понад три тисяч жителів, а також розмістили їх у центрах цивільної оборони. На щастя, ніхто не постраждав. Проте у прилеглих районах оголосили надзвичайний стан. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру, тож, пожежа може тільки посилитись. 

      Лісова пожежа у Новій Зеландії
      Лісова пожежа у Новій Зеландії

      Для боротьби з полум'ям залучили 14 вертольотів і два літаки. На місці працюють десятки бригад пожежної охорони. Представник цивільної оборони Нової Зеландії Річард Кірбі порадив, усім терміново покинути територію.

      Ми вже спакували найнеобхідніші речі в автомобіль. Але не можемо знайти ще одну нашу кішку. Плануємо відвезти її до ветеринара,
      – сказала жителька Нової Зеландії Джемма.

      Снігопади у США

      Якщо у Новій Зеландії гаряче, то у Сполучених Штатах навпаки страшний холод. Там вже чотири дні вирують снігопади. У Вашингтоні випало понад 20 сантиметрів снігу, а без світла залишились щонайменше 50 тисяч будинків.

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      А в аеропорту Сіетла довелось скасувати дві сотні авіарейсів. У штаті запровадили надзвичайний стан. Люди змітають все з поличок магазинів. 

      Снігопади у США
      Снігопади у США

      Варто зазначити, що від сильних морозів потерпають як люди, так і тварини. Ветеринарам з американського штату Монтана довелося рятувати кішку, яка буквально вмерзла у сніг. Коли господарі знайшли її на подвір'ї, одразу відвезли у клініку. Там її поливали теплою водою, загортали у рушники та підсушували феном. І зрештою Флаффі вдалося врятувати.

      Тим часом влада просить жителів не перебувати довго на вулиці, щоб уникнути обмороження. Але вони намагаються знайти плюси у такій погоді, зокрема катаються на санчатах та влаштовують флешмоб "Крижані штани".

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Стихійні лиха Австралія Новини США Нова Зеландія Пожежа Флешмоб Аномальні морози в США Надзвичайний стан
      Джерело: 24 канал
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