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      Масштабные стихийные бедствия в разных уголках планеты: как люди спасаются от непогоды

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      Различные части мира страдают от природных катаклизмов. В Австралии не утихают дожди, в Новой Зеландии бушует мощнейший за последние 60 лет лесной пожар, а Соединенные Штаты засыпают аномальные снегопады. Журналисты 24 канала узнали, как люди спасаются от непогоды, и как развлекаются, чтобы не впадать в отчаяние.

      Наводнение в Австралии

      Сейчас улицы Сиднея больше похожи на каналы Венеции. Большая вода пришла в северо-восточные регионы страны. Вторую неделю там не утихают дожди. Как следствие – затоплены машины, повалены деревья и разрушены дома.

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      Жительница Австралии Сена Парк рассказала, что увидев воду, она забралась на крышу автомобиля, а просто рядом с ней упало дерево. В результате непогоды было разрушено много домов, а поваленные деревья разбили машины.

      Повінь в Австралії

      Наводнение в Австралии

      Чтобы не отчаиваться, австралийцы шутят. Например, называют огромное количество воды собственным бассейном.

      Лесной пожар в Новой Зеландии

      Зато в Новой Зеландии бушует огонь. Лесной пожар, который поднялся еще четвертого февраля, считают самым мощным за последние 60 лет.

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      Спасатели уже эвакуировали более трех тысяч жителей, а также разместили их в центрах гражданской обороны. К счастью, никто не пострадал. Однако в прилегающих районах объявили чрезвычайное положение. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, поэтому пожар может только усилиться.

      Лісова пожежа у Новій Зеландії

      Лесной пожар в Новой Зеландии

      Для борьбы с пламенем привлекли 14 вертолетов и два самолета. На месте работают десятки бригад пожарной охраны. Представитель гражданской обороны Новой Зеландии Ричард Кирби посоветовал, всем срочно покинуть территорию.

      Мы уже упаковали самые необходимые вещи в автомобиль. Но не можем найти еще одну нашу кошку. Планируем отвезти ее к ветеринару,
      – сказала жительница Новой Зеландии Джемма.

      Снегопады в США

      Если в Новой Зеландии горячо, то в Соединенных Штатах наоборот страшный холод. Там уже четыре дня бушуют снегопады. В Вашингтоне выпало более 20 сантиметров снега, а без света остались не менее 50 тысяч домов.

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      А в аэропорту Сиэтла пришлось отменить две сотни авиарейсов. В штате ввели чрезвычайное положение. Люди сметают все с полок магазинов.

      Снігопади у США

      Снегопады в США

      Стоит отметить, что от сильных морозов страдают как люди, так и животные. Ветеринарам из американского штата Монтана пришлось спасать кошку, которая буквально вмерзла в снег. Когда хозяева нашли ее во дворе, сразу отвезли в клинику. Там ее поливали теплой водой, заворачивали в полотенца и подсушивали феном. И в конце концов Флаффи удалось спасти.

      Тем временем власть просит жителей не находиться долго на улице, чтобы избежать обморожения. Но они пытаются найти плюсы в такой погоде, в частности катаются на санях и устраивают флешмоб "Ледяные штаны".

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Аномальные морозы в США Флешмоб Пожар Новая Зеландия Новости США Австралия Стихийный бедствия Чрезвычайное положение
      Источник: 24 канал
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