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      Аномальні морози у США: ветеринари врятували кішку, яка вмерзла у сніг

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      Кішка Флаффі була буквально вмурована у сніг, проте її врятували
      Кішка Флаффі була буквально вмурована у сніг, проте її врятували / Today

      Ветеринарам із американського штату Монтана вдалося врятувати життя кішки, яка під дією аномальних морозів вмерзла у сніг.

      Власники кішки на ім’я Флаффі знайшли її у своєму дворі фактично вмурованою у сніг. Тваринка отримала травму, яка і завадила їй повернутися у тепле приміщення. Господарі відразу доправили домашню улюбленицю у клініку, передає Today.

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      Температура тіла кішки становила близько 32 градусів, що на цілих 6 поділок менше від звичної температури тіла цих тварин. Ветеринари проливали на кішку теплу воду, загортали у рушники та використовували розчин для внутрішньовенних ін’єкцій.


      Такою кішку Флаффі привези у ветклініку

      На щастя, Флаффі вдалося врятувати та підняти температуру її тіла до звичних 38 градусів. Наразі кішка повністю здорова.


      Моменти порятунку кішки

      Що відомо про аномальні морози у США? Наприкінці січня та у перших числах лютого арктичні морози накрили північні, східні та центрально-західні штати США і Канаду. Там вирував сніговий шторм "Джейден". Температура повітря опускалася до -30 градусів за Цельсієм, а подекуди мороз сягав й -50.

      У п'яти штатах США був оголошений надзвичайний стан. Від переохолодження загинули понад двадцять людей. Не працював громадський транспорт, школи і садки, були скасовані тисячі авіарейсів.

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      Теги: Новини США Світ тварин Аномальні морози в США
      Джерело: 24 Канал
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