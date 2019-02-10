Аномальні морози у США: ветеринари врятували кішку, яка вмерзла у сніг

Ветеринарам із американського штату Монтана вдалося врятувати життя кішки, яка під дією аномальних морозів вмерзла у сніг.

Власники кішки на ім’я Флаффі знайшли її у своєму дворі фактично вмурованою у сніг. Тваринка отримала травму, яка і завадила їй повернутися у тепле приміщення. Господарі відразу доправили домашню улюбленицю у клініку, передає Today.

Читайте також: Врятувати Барсіка: ДСНС провела чи не наймилішу операцію

Температура тіла кішки становила близько 32 градусів, що на цілих 6 поділок менше від звичної температури тіла цих тварин. Ветеринари проливали на кішку теплу воду, загортали у рушники та використовували розчин для внутрішньовенних ін’єкцій.



Такою кішку Флаффі привези у ветклініку

На щастя, Флаффі вдалося врятувати та підняти температуру її тіла до звичних 38 градусів. Наразі кішка повністю здорова.



Моменти порятунку кішки

Що відомо про аномальні морози у США? Наприкінці січня та у перших числах лютого арктичні морози накрили північні, східні та центрально-західні штати США і Канаду. Там вирував сніговий шторм "Джейден". Температура повітря опускалася до -30 градусів за Цельсієм, а подекуди мороз сягав й -50.



У п'яти штатах США був оголошений надзвичайний стан. Від переохолодження загинули понад двадцять людей. Не працював громадський транспорт, школи і садки, були скасовані тисячі авіарейсів.