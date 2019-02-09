Врятувати Барсіка: ДСНС провела чи не наймилішу операцію

У селі Великий Раковець Іршавського району Закарпатської області у 20-метровий колодязь, що вже тривалий час не використовується, потрапив кіт на ім’я Барсік. У підсумку рятувальникам все ж удалося дістати тварину з пастки.

До рятувальників по допомогу звернулася місцева жителька та водночас господарка кота, передає прес-служба ДСНС у Закарпатській області.

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За словами жінки, пухнастик на ймення Барсік на території сусіднього двору заліз у колодязь, який наразі не експлуатується, та не міг вибратися звідти.



Барсіка діставали з 20-метрового колодязя

"Рятувальники звісно ж – добрі люди, тож зголосилися допомогти жінці та врятувати тварину. Один із вогнеборців спустився на дно 20-метрового колодязя та дістав звідти Барсіка. Переляканого, але щасливого котика бійці ДСНС передали до рук маленького власника Артема", – розповіли у відомстві.



Після порятунку рятувальники передали кота його маленькому господарю Артему

Також представники держслужби оприлюднили фото результатів рятувальної операції. На світлинах можна побачити, як врятованого кота, так і його маленького господаря, який одразу взяв на руки свого улюбленця.



Переляканий, але задоволений Барсік і не менш щасливий Артем

На початку січня у Іспанії поблизу міста Малага у свердловину 100 метрів завглибшки впав дворічний хлопчик Юлен. Надскладна операція з порятунку дитини тривала майже два тижні. На жаль, малюк так і не вижив. Рятувальникам не з першої спроби вдалося виявити його тіло на дні. Опісля бездиханного Юлена підняли нагору.