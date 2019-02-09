Спасти Барсика: ГСЧС провела чуть ли не милейшую операцию

В селе Великий Раковец Иршавского района Закарпатской области в 20-метровый колодец, который уже длительное время не используется, попал кот по имени Барсик. В итоге спасателям все же удалось достать животное из ловушки.

К спасателям за помощью обратилась местная жительница и одновременно хозяйка кота, передает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

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По словам женщины, пушистик по имени Барсик на территории соседнего двора залез в колодец , который сейчас не эксплуатируется, и не мог выбраться оттуда.



Барсика получали с 20-метрового колодца

"Спасатели конечно же – добрые люди, поэтому согласились помочь женщине и спасти животное. Один из пожарных спустился на дно 20-метрового колодца и достал оттуда Барсика. Перепуганного, но счастливого кота бойцы ГСЧС передали в руки маленького владельца Артема ", – рассказали в ведомстве.



После спасения спасатели передали кота его маленьком хозяину Артему

Также представители госслужбы обнародовали фото результатов спасательной операции. На фотографиях можно увидеть, как спасенного кота, так и его маленького хозяина, который сразу же взял на руки своего любимца.



Испуганный, но довольный Барсик и не менее счастливый Артем