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      Спасти Барсика: ГСЧС провела чуть ли не милейшую операцию

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      Кот Барсик и его маленький хозяин Артем
      Кот Барсик и его маленький хозяин Артем / Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области

      В селе Великий Раковец Иршавского района Закарпатской области в 20-метровый колодец, который уже длительное время не используется, попал кот по имени Барсик. В итоге спасателям все же удалось достать животное из ловушки.

      К спасателям за помощью обратилась местная жительница и одновременно хозяйка кота, передает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

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      По словам женщины, пушистик по имени Барсик на территории соседнего двора залез в колодец , который сейчас не эксплуатируется, и не мог выбраться оттуда.

      Барсик, кот, Закарпатье, ГСЧС, спасение
      Барсика получали с 20-метрового колодца 

      "Спасатели конечно же – добрые люди, поэтому согласились помочь женщине и спасти животное. Один из пожарных спустился на дно 20-метрового колодца и достал оттуда Барсика. Перепуганного, но счастливого кота бойцы ГСЧС передали в руки маленького владельца Артема", – рассказали в ведомстве.

      Барсик, кот, Закарпатье, ГСЧС, спасение
      После спасения спасатели передали кота его маленьком хозяину Артему 

      Также представители госслужбы обнародовали фото результатов спасательной операции. На фотографиях можно увидеть, как спасенного кота, так и его маленького хозяина, который сразу же взял на руки своего любимца.

      Барсик, кот, Закарпатье, ГСЧС, спасение
      Испуганный, но довольный Барсик и не менее счастливый Артем 

      В начале января в Испании вблизи города Малага в скважину 100 метров глубиной упал двухлетний мальчик Юлен. Сложнейшая операция по спасению ребенка длилась почти две недели. К сожалению, малыш так и не выжил. Спасателям не с первой попытки удалось обнаружить его тело на дне. После бездыханного Юлена подняли наверх.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Закарпатья ГСЧС
      Источник: 24 канал
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