Ест только курятину и почти вылечила лапу: что ждет спасенную на Житомирщине рысь

После трех дней лечения рысь перевезли в зоопарке города Ровно – такое продолжение получила история спасения животного, о которой рассказал 24 канал в среду, 23 января.

Рысь Борис — именно так в шутку назвали животное ее спасители. За три дня хищник стал любимцем зоозащитников, да и чувствует себя уже значительно лучше – заживает поврежденная лапа. Борис уже даже начал самостоятельно кушать.

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"Ест только курятину, к тому же с очень хорошим аппетитом. Это – важный признак того, что животное уже адаптировалась и себя лучше чувствует", – пояснила директор Житомирского центра защиты животных Александра Мельник.

Как рысь оказалась у зоозащитников?

Самца рыси нашли прохожие среди кучи веток – на территории центра вертебрологии и реабилитации участников АТО. Он имел поврежденную лапу и был слишком обессилен, чтобы двигаться самостоятельно, не реагировал на людей и еду. Специалисты утверждают, что это животное чуть ли не с детства держали в домашних условиях. Оно мало двигалось, а потому привыкнуть к жизни в природных условиях ему будет сложно. Сейчас правоохранители разыскивают того, кто держал рысь в неволе – за это предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Сейчас Борис набрался сил и окреп, впрочем в дикую природу его не вернуть, поскольку животное всю свою жизнь провело в вольере и просто не выживет в лесу, подтвердил и начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Максим Железняк.



Трех дней хватило Борису, чтобы прийти в себя и начать питаться самостоятельно

Чтобы не вызвать стресс у животного, на время дороги его усыпили. К встрече Бориса в Ровненском зоопарке готовились заранее. Здесь уже давно живут самец Рыжик и его подруга, впрочем к ним в клетку житомирскуого найденыша не подселят – он будет неподалеку в отдельном вольере на карантине.

Ирина Олиферук, заместитель директора Ровенского зоопарка, уверяет: "Необходимо, чтобы животное побыло само, адаптировалось".

Почему рысь занесена в Красную книгу Украины?

В Карпатах и на Полесье, которые составляют ареал обитания рыси в Украине, как считают зоозащитники, этих животных осталось не более, чем четыре сотни. Среди главных причин уменьшения количества рысей – вырубка лесов, деградация кормовой базы, браконьерский отстрел. В частности, в ноябре 2017 года разгорелся громкий скандал с участием лесничего, который застрелил рысь. Против него возбудили уголовное дело, и теперь его наказали лишь увольнением с должности – аж в мае 2018. К тому же, Владимир Кабаль подал апелляционный иск в суд с требованием восстановления в должности и выплаты компенсации.