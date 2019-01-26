Їсть тільки курятину і майже вилікувала лапу: що чекає врятовану на Житомирщині рись

Після трьох днів лікування рись перевезли до зоопарку міста Рівне – таке продовження отримала історія порятунку червонокнижної тварини, про яку розповів 24 канал у середу, 23 січня.

Рись Борис — саме так жартома назвали тварину її рятівники. За три дні хижак став улюбленцем зоозахисників, та і почувається вже значно краще – загоюється пошкоджена лапа. Борис вже навіть почав самостійно їсти.

Читайте також: Знущання з кота у Львові: скільки загрожує кривдникам

"Їсть тільки курятину, до того ж з дуже хорошим апетитом. Це – важлива ознака того, що тварина вже адаптувалась і себе краще почуває", – пояснила директор Житомирського центру захисту тварин Олександра Мельник.

Як рись опинилася у зоозахисників?Самця рисі знайшли перехожі серед купи гілля – на території центру вертебрології та реабілітації учасників АТО. Він мав пошкоджену лапу та був надто знесилений, щоб рухатися самостійно, не реагував на людей та їжу. Спеціалісти твердять, що цю тварину ледь не з дитинства тримали у домашніх умовах. Вона мало рухалася, а тому звикнути до життя в природних умовах їй буде складно. Наразі правоохоронці розшукують того, хто утримував рись в неволі – за це передбачена адміністративна або й кримінальна відповідальність.

Зараз Борис набрався сил та зміцнів, утім у дику природу його не повернути, оскільки тварина все своє життя провела у вольєрі і просто не виживе в лісі, що підтвердив і начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Максим Железняк.



Трьох днів вистачило Борису, щоб оклигати та почати харчуватися самостійно

Щоб не викликати стрес у тварини, на час дороги її приспали. До зустрічі Бориса у Рівненському зоопарку готувались заздалегідь. Тут уже давно живуть самець Рижик та його подруга, втім до них у клітку житомирську знайду не підселять – вона буде неподалік в окремому вольєрі на карантині.

Ірина Оліферук, заступник директора Рівненського зоопарку, запевняє: "Необхідно, щоб тварина побула сама, адаптувалася".

Чому рись занесена до Червоної книги України? У Карпатах та на Поліссі, які складають ареал проживання рисі в Україні, як вважають зоозахисники, цих тварин залишилося не більше, ніж чотири сотні. Серед головних причин зменшення кількості рисей – вирубка лісів, деградація кормової бази, браконьєрський відстріл. Зокрема, у листопаді 2017 року розгорівся гучний скандал за участю лісничого, який застрелив рись. Проти нього порушили кримінальну справу, та наразі його покарали лише звільненням з посади – аж у травні 2018. До того ж, Володимир Кабаль подав апеляційний позов до суду з вимогою поновлення на посаді та виплати компенсації.