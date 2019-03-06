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      Разрушительные торнадо в США: Алабама оправляется после убийственной стихии

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      Торнадо в штате Алабама наделали беды и унесли 23 жизни
      Торнадо в штате Алабама наделали беды и унесли 23 жизни / Al Jazeera

      Два разрушительных торнадо еще 4 марта пронеслись американским штатом Алабама, снося на своем пути деревья и человеческие жилища. Они унесли жизни не менее 23 человек, около десяти человек до сих пор разыскивают. Среди погибших – много детей: так, самой младшей жертве шторма всего 6 лет.

      Шестилетнего Армандо Эрнандеса-младшего торнадо вырвал просто из рук отца. Мужчина пытался спасти двух своих детей и залез с ними в шкаф. Однако стихия ударила по дому семейства и полностью его разрушила, передает Al Jazeera.

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      Он прижал детей к себе, но торнадо просто вырвал их из рук. Он разнес дом и забрал детей,
      – рассказал дядя погибшего мальчика.

      Позже Армандо нашли мертвым, но отец и старший брат выжили.


      Шторм разрушил вдребезги много человеческих жилищ

      В целом, в результате стихии погибли 4 ребенка в возрасте от 6 до 10 лет.

      Самой старшей жертвой торнадо стал 89-летний Джимми Ли Джонс. Он погиб в своем доме вместе с женой и сыном.


      В американском штате Алабама постепенно оправляются после разрушительной стихии

      Сейчас в городе Борегар, который больше всего пострадал от разрушительной стихии, оправляются от шторма. Там еще продолжаются поиски остальных жертв, а также – домашних животных и вещей. К счастью, за 2 дня в штате Алабама число погибших не возросло, а список пропавших без вести заметно сократился: от нескольких десятков человек до 7 – 8 человек.

      торнадо Алабама США
      Торнадо уничтожил вдребезги много человеческих жилищ

      Следует отметить, что этот торнадо стал самым убийственным в США за последние 6 лет.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Стихийный бедствия Жертвы
      Источник: 24 Канал
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