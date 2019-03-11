Україною пронесеться руйнівний вітер: в яких областях чекати негоду

В Україні оголосили штормове попередження через шквали вітру, дощі, та снігопади в західних регіонах. Негода не вщухає, і 11 березня навпаки лише посилиться. Країну охоплять сильні пориви вітру, які в деяких областях сягатимуть до 25-30 метрів за секунду.

Через сильну негоду синоптики оголосили другий рівень небезпеки – помаранчевий, передає прес-служба ДСНС.

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"До кінця доби 11 березня пориви вітру 15-20 метрів за секунду, у західних, північних, центральних областях 25-30 метрів за секунду (II рівень небезпечності, помаранчевий)", – попередили рятувальники.

Що таке II рівень небезпеки?Погодні умови є вкрай небезпечними, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Фахівці рекомендують проявляти максимальну обережність під час перебування у зоні дії погодних явищ.

Шквали вітру дошкулятимуть жителям жителям Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.

Окрім того, у Києві та в Київській області протягом дня пориви вітру сягатимуть до 30 метрів за секунду.



У частині областей Украни пронесеться сильний вітер

Найсильніша негода охопить Західну Україну. У Львівській області 11 березня очікується надзвичайний вітер із поривами 35-40 метрів на секунду. У Карпатах та на Прикарпатті його швидкість зросте навіть до 29-34 метрів на секунду. Окрім того, у високогір'ї можливі хуртовини та сходження лавин.

До яких наслідків призвела негода в Україні? Потужний вітер пронісся в кількох областях України на вихідних 9-10 березня та спричинив масштабні руйнування і навіть смерть. Через падіння частини дерева у Вінниці загинула дитина 2008 року народження та 29-річна жінка. Окрім того, майже півсотні сіл і містечок залишились без електропостачання у п'яти областях.