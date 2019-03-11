13:15
11 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни
      Вєсті Кремля
      19:18, 9 березня
      Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка
      Вєсті.UA
      20:13, 9 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Україною пронесеться руйнівний вітер: в яких областях чекати негоду

      1391 Читать новость на русском
      В Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер
      В Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер / Фото з відкритих джерел

      В Україні оголосили штормове попередження через шквали вітру, дощі, та снігопади в західних регіонах. Негода не вщухає, і 11 березня навпаки лише посилиться. Країну охоплять сильні пориви вітру, які в деяких областях сягатимуть до 25-30 метрів за секунду.

      Через сильну негоду синоптики оголосили другий рівень небезпеки – помаранчевий, передає прес-служба ДСНС.

      Читайте також: Польщею пронісся руйнівний буревій, є постраждалі: фото та відео наслідків негоди

      "До кінця доби 11 березня пориви вітру 15-20 метрів за секунду, у західних, північних, центральних областях 25-30 метрів за секунду (II рівень небезпечності, помаранчевий)", – попередили рятувальники.

      Що таке II рівень небезпеки?Погодні умови є вкрай небезпечними, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Фахівці рекомендують проявляти максимальну обережність під час перебування у зоні дії погодних явищ.

      Шквали вітру дошкулятимуть жителям жителям Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської та Полтавської областей. 

      Окрім того, у Києві та в Київській області протягом дня пориви вітру сягатимуть до 30 метрів за секунду.


      У частині областей Украни пронесеться сильний вітер

      Найсильніша негода охопить Західну Україну. У Львівській області 11 березня очікується надзвичайний вітер із поривами 35-40 метрів на секунду. У Карпатах та на Прикарпатті його швидкість зросте навіть до 29-34 метрів на секунду. Окрім того, у високогір'ї можливі хуртовини та сходження лавин.

      До яких наслідків призвела негода в Україні? Потужний вітер пронісся в кількох областях України на вихідних 9-10 березня та спричинив масштабні руйнування і навіть смерть. Через падіння частини дерева у Вінниці загинула дитина 2008 року народження та 29-річна жінка. Окрім того, майже півсотні сіл і містечок залишились без електропостачання у п'яти областях. 

       

      blog_ava
      Кит проковтнув дайвера, але одразу ж виплюнув його назад в океан: фото
      сьогодні
      10041
      Теги: Новини України Новини політики ДСНС Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Раша-параша, нові докази!
      сьогодні , 13:10 Раша-параша, нові докази!
      Дмитро Снєгирьов 105
      Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії
      сьогодні , 12:00 Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії
      Наталя Ромашова 1249
      Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      сьогодні , 11:30 Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      Сергій Фурса 721
      Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      сьогодні , 08:02 Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      3398
      Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      10 березня , 22:00 Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 995
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук