На 17-й день полномасштабной войны России против Украины Владимир Зеленский во второй раз встретился с иностранными журналистами. Президент объяснил, что будет означать победа Украины в этой войне. 24 канал передает детали.

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Что будет означать победу Украины в войне

Владимир Зеленский на вопрос немецкого журналиста ответил, что не читал ни одной книги, где бы война заканчивалась исторической победой для людей. По мнению президента, никакого позитива ни от одной войны быть не может.

Отдельная эмоция, что кто-то что-то захватил или отбил, сохранил – существует. Однако все эти эмоции быстро проходят. Зеленский подчеркнул, что война продолжается, поскольку речь идет прежде всего о жизни его народа. Это не про эмоции, а то, что нет другого выхода – необходимо сопротивляться, если мы хотим, чтобы Украина продолжала существовать.

Победа в этой войне для нас (украинцев – ред. 24 канал) – чтобы Украина осталась. Украинцы остались. Чтобы люди были живы, чтобы нация никуда не исчезла,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинцы не могут жить, ежедневно поднимая оккупантский флаг и распевая гимн России: "Мы себя съедим изнутри. Это уже не жизнь, это муки. И поэтому ты отстаиваешь свое право и свою свободу", – подытожил Верховный Главнокомандующий.

К слову, Владимир Зеленский отметил, что считает Россию уже частично побежденной. Впрочем, агрессор проиграл пока не нам, а своему народу. Каждый раз, когда россиян в других странах будут спрашивать, откуда они – те будут избегать ответа на этот вопрос. Ведь это самое страшное горе, когда тебе стыдно за то, кто ты есть.