На 17 день повномасштабної війни Росії проти України Володимир Зеленський вдруге зустрівся з іноземними журналістами. Президент пояснив, що означатиме перемогу України у цій війні. 24 канал передає деталі.

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Що означатиме перемогу України у війні

Володимир Зеленський на запитання німецького журналіста відповів, що не читав жодної книги, де б війна закінчувалась історичною перемогою для людей. На думку президента, жодного позитиву від жодної війни бути не може.

Окрема емоція, що хтось щось захопив або відбив, зберіг – існує. Однак всі ці емоції швидко минають. Зеленський підкреслив, що війна продовжується, оскільки йдеться передусім про життя його народу. Це не про емоції, а те, що немає іншого виходу – необхідно чинити опір, якщо ми хочемо, щоб Україна продовжувала існувати.

Перемога у цій війні для нас (українців – ред. 24 канал) – щоб Україна залишилась. Українці залишились. Аби люди були живі, щоб нація нікуди не зникла,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що українці не можуть жити, щодня підіймаючи окупантський прапор і співаючи гімн Росії: "Ми себе з'їмо зсередини. Це вже не життя, це муки. І тому ти відстоюєш своє право і свою свободу", – підсумував Верховний Головнокомандувач.

До слова, Володимир Зеленський зауважив, що вважає Росію уже частково переможеною. Втім агресорка програла наразі не нам, а своєму народові. Кожного разу, коли росіян в інших країнах запитуватимуть, звідки вони – ті уникатимуть відповіді на це питання. Адже це найстрашніше горе, коли тобі соромно за те, хто ти є.

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