Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что в России опасаются последствий после выборов в США.

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Путин не знает, что будет дальше

Как отметил Шейтельман, Путин точно не знает, чего ожидать дальше. Очевидно, что он рассказывал своему окружению, что имеет хорошие отношения с Трампом. Но так ли это – есть много вопросов.

В Кремле Путин рассказывал своим соратникам, что все разрулил; что договорился с Трампом. Это скорее всего неправда. Он просто продавал это своей банде. Рассказывал, что у него "все схвачено" с "мусорами". В 2016 году он тоже это говорил. Даже думал, что Трамп признает Крым за Россией. Но не получилось,

– сказал Шейтельман.

Конечно же, все прокремлевские СМИ продвигали мнение, что Трамп будет выгодным для России. Но на самом деле Путин сам не понимает, чего ожидать от него.

Добавим, что Дональд Трамп выиграл президентские выборы в Соединенных Штатах. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. Президент Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой на выборах. Он ценит его подход к миру через силу.