Об этом 24 Каналу рассказал политический обозреватель из США Армен Чибухчан. А еще в Белом доме посоветовали Украине отложить планируемое контрнаступление.

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Демократам не выгодно тянуть время

Чибухчан отметил, что демократам не выгодно тянуть время с военной помощью Украине. Вся их ставка на успех нашей страны. Для Байдена и демократов победа Украины будет главным козырем на выборах в 2024 году, поэтому нельзя сказать, что США специально тянут резину.

Два последних пакета помощи – нетрадиционно дозированные и нетрадиционно большие. Это может намекать на то, что США хотят быстро укомплектовать украинскую армию для контрнаступления на главные направления. Я считаю, что это будет Запорожье, с нефизическим окружением Крыма,

– заметил политический обозреватель из США.

Этот год решающий

Он продолжил, что 2023 год решающий, и Байден хочет, чтобы главные успехи ВСУ были уже в этом году, к тому же до весны. К весне уже может и не хватить средств, которые США предоставили Украине. Тогда демократы будут вынуждены обратиться к республиканцам, чтобы те предоставили деньги на закупку оружия для Украины.

"Республикаецы же будут настаивать, чтобы показывали результаты, почему они должны выделить новые деньги. Результаты должны быть на поле боя. Сейчас, как никогда, очень большое значение будет иметь успех ВСУ на поле боя в этом году", - подчеркнул Чибухчян.

Чибухчан о том, что победа Украины может стать величайшим козырем Байдена на выборах: смотрите видео

Илон Маск – яркий пример республиканца

По его словам, Илон Маск является ярким примером республиканца. Он проукраинский, но только слышит о Крыме сразу чего-то боится. Похоже, он испуган ядерным ударом, ядерным потенциалом России. В общем, республиканцы любят, чтобы деньги американцев оставались в США, а шли за границу в другие государства только по веским причинам.

Они, например, финансируют базу в Афганистане, но это их база. Финансирование идет американским войскам. Определенная помощь была и в Афганистан, но основные средства – американским войскам. Наибольший аргумент республиканцев, желающих победы Украины, это то, что в истории не было такого, что столько денег шло из США,

– подчеркнул политический обозреватель из США.

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