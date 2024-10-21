Глава Пентагона выступил в Дипломатической академии в Киеве. Во время выступления он подчеркнул, что война в Украине имеет глобальное и историческое значение, передает 24 Канал.

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На войне в Украине решается, будут ли США в безопасности

По словам министра обороны США, результат российско-украинского противостояния определит "траекторию глобальной безопасности в 21 веке".

Остин подчеркнул, что на кону будущее Европы, сила НАТО и безопасность США.

Чиновник дал понять, что Вашингтон заинтересован в победе Украины. Именно поэтому американское правительство безотлагательно и целенаправленно помогает ей. "Мы увидели огромный прогресс, которого могут добиться принципы дипломатии", – добавил Остин.

Глава Пентагона заверил, что США сделают все возможное, чтобы поддержать Украину в реализации ее Плана победы.

Министр напомнил, что с апреля 2022 года созывает Контактную группу по обороне Украины (Рамштайн), коалиция которой состоит из около 50 стран со всего мира.

Каждый раз, когда я возвращаюсь в "Рамштайн", оглядываясь вокруг этого длинного стола, это трогательно видеть в них (партнерах США и Украины – 24 Канал) глобальное возмущение преступлениями Путина. И видеть решительность лидеров оборонных ведомств со всего мира, от Аргентины до Австралии, от Туниса до Турции,

– поделился Остин.

Также Остин сказал, что Украина производит лучшие беспилотники в мире.