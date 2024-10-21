Очільник Пентагону виступив в Дипломатичній академії в Києві. Під час промови він наголосив, що війна в Україні має глобальне та історичне значення, передає 24 Канал.

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На війні в Україні вирішується, чи будуть США у безпеці

За словами міністра оборони США, результат російсько-українського протистояння визначить "траєкторію глобальної безпеки у 21 столітті".

Остін підкреслив, що на кону майбутнє Європи, сила НАТО і безпека США.

Посадовець дав зрозуміти, що Вашингтон зацікавлений у перемозі України. Власне саме тому американський уряд невідкладно і цілеспрямовано допомагає їй. "Ми побачили величезний прогрес, якого можуть досягти принципи дипломатії", – додав Остін.

Очільник Пентагону запевнив, що США зроблять усе можливе, аби підтримати Україну в реалізації її Плану перемоги.

Міністр нагадав, що з квітня 2022 року скликає Контактну групу з питань оборони України (Рамштайн), коаліція якої складається із близько 50 країн з усього світу.

Кожного разу, коли я повертаюся в "Рамштайн", озираючись навколо цього довгого столу, це зворушливо бачити у них (партнерах США та України – 24 Канал) глобальне обурення злочинами Путіна. І бачити рішучість лідерів оборонних відомств з усього світу, від Аргентини до Австралії, від Тунісу до Туреччини,

– поділився Остін.

Також Остін сказав, що Україна виробляє найкращі безпілотники у світі.