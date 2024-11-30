Об этом 24 Каналу рассказал кандидат исторических наук, офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Алферов. По его словам, Украина должна делать все возможное, чтобы на долгие годы нейтрализовать угрозу от России.

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Поможет ли Украине ядерное оружие

Как отметил Алферов, ядерное оружие в контексте истории развития человечества – самое ужасное, что есть. Человечество должно работать над освоением космоса, над техническим прогрессом. Зато есть "персонажи" вроде диктатора Владимира Путина, которые целенаправленно нацелены на уничтожение.

Россия уже более чем 2,5 года ведет полномасштабную войну и угрожает ядерным ударом. Важно заметить, что страна-агрессор уже осуществила катастрофу, которую можно сравнить с ядерной атакой. Это – подрыв Каховского водохранилища.

Звучат мысли, что Украине нужно ядерное оружие, чтобы завершить эту войну. Но вряд ли это хорошая идея.

Ядерный щит не является выходом из ситуации. Если ружье висит на стене, то по крайней мере раз и выстрелит. Нам нужно говорить о другом. Чтобы защитить себя от россиян, нам нужно, чтобы они перестали существовать в тех пределах, в которых сейчас существуют. Нет ничего хуже для россиян чем осознание, что их страна распадается,

– отметил Алферов.

Украине нужно делать все для того, чтобы Россия была погружена на десятки лет в гражданскую войну. Такое развитие ситуации характерно для тоталитарных режимов. Тогда Россия не сможет нападать на разные государства, как это делает еще с 1990-х годов.