Про це 24 Каналу розповів кандидат історичних наук, офіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Алфьоров. За його словами, Україна має робити усе можливе, аби на довгі роки нейтралізувати загрозу від Росії.

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Чи допоможе Україні ядерна зброя

Як наголосив Алфьоров, ядерна зброя в контексті історії розвитку людства – найжахливіше, що є. Людство має працювати над освоєнням космосу, над технічним прогресом. Натомість є "персонажі" на кшталт диктатор Владіміра Путіна, які цілеспрямовано націлені на знищення.

Росія вже більш ніж 2,5 роки веде повномасштабну війну та погрожує ядерним ударом. Важливо зауважити, що країна-агресорка вже здійснила катастрофу, яку можна порівняти з ядерною атакою. Це – підрив Каховського водосховища.

Лунають думки, що Україні потрібна ядерна зброя, аби завершити цю війну. Але навряд чи це хороша ідея.

Ядерний щит не є виходом із ситуації. Якщо рушниця висить на стіні, то принаймні раз та й вистрілить. Нам потрібно говорити про інше. Щоб захистити себе від росіян, нам потрібно, аби вони перестали існувати в тих межах, в яких зараз існують. Немає нічого гіршого для росіян ніж усвідомлення, що їх країна розпадається,

– зауважив Алфьоров.

Україні потрібно робити усе для того, аби Росія була занурена на десятки років у громадянську війну. Такий розвиток ситуації характерний для тоталітарних режимів. Тоді Росія не зможе нападати на різні держави, як це робить ще з 1990-х років.