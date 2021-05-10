Победители выборов в Шотландии уже обещают добиться нового референдума о независимости
Руководитель правительства Шотландии Никола Фергюсон Стерджен пообещала добиться от Лондона организации еще одного референдума о независимости. Говорит, что это вопрос времени.
Источник:Sky News
Ее партия накануне победила на выборах в парламент. Впрочем, по ее словам, гловным вопросом сейчас является борьба против последствий пандемии COVID-19.
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Во время телефонного разговора с премьер-министром Борисом Джонсоном она сказала, что очередной референдум относительно отрыва Шотландии от Великобритании после этого неизбежен.
Когда этот кризис останется позади, нужно будет дать народу Шотландии возможность выбрать свое будущее,
– сказала Стерджен.
Стерджен дала четко понять, что вопрос референдума сейчас является вопросом того, "когда", а не "если". По ее словам, у британских властей "нет демократических оснований блокировать реализацию права шотландцев на выбор будущего".
Выборы в Шотландии
- По итогам выборов у Шотландской национальной партии в парламенте будет 64 места – то есть, большинство. У консерваторов – 31 место, у лейбористов – 22.
- Теперь Стерджен утверждает, что необходим новый референдум. Она это мотивирует тем, что Великобритания вышла из ЕС, и поэтому шотландцам теперь нужно решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединенного Королевства.
- Этот вопрос еще может быть обжалован правительством Великобритании в суде.
Референдумы в Шотландии: кратко
Последний референдум о независимости Шотландии был в 2014 году. Тогда 55% шотландцев проголосовали против этой идеи. Однако настроения в стране заметно изменились после Brexit, который большинство шотландцев не поддерживают.
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