Руководитель правительства Шотландии Никола Фергюсон Стерджен пообещала добиться от Лондона организации еще одного референдума о независимости. Говорит, что это вопрос времени.

Ее партия накануне победила на выборах в парламент. Впрочем, по ее словам, гловным вопросом сейчас является борьба против последствий пандемии COVID-19.

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Во время телефонного разговора с премьер-министром Борисом Джонсоном она сказала, что очередной референдум относительно отрыва Шотландии от Великобритании после этого неизбежен.

Когда этот кризис останется позади, нужно будет дать народу Шотландии возможность выбрать свое будущее,

– сказала Стерджен.

Стерджен дала четко понять, что вопрос референдума сейчас является вопросом того, "когда", а не "если". По ее словам, у британских властей "нет демократических оснований блокировать реализацию права шотландцев на выбор будущего".

Внимание! Премьер-министр Британии Борис Джонсон категорически против такого референдума. Он заявил, что о независимости Шотландии говорить можно только один раз в поколение.

Выборы в Шотландии

По итогам выборов у Шотландской национальной партии в парламенте будет 64 места – то есть, большинство. У консерваторов – 31 место, у лейбористов – 22.

Теперь Стерджен утверждает, что необходим новый референдум. Она это мотивирует тем, что Великобритания вышла из ЕС, и поэтому шотландцам теперь нужно решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединенного Королевства.

Этот вопрос еще может быть обжалован правительством Великобритании в суде.

Референдумы в Шотландии: кратко

Последний референдум о независимости Шотландии был в 2014 году. Тогда 55% шотландцев проголосовали против этой идеи. Однако настроения в стране заметно изменились после Brexit, который большинство шотландцев не поддерживают.