Победой Путина будет "недоношенный" СССР: станет ли 9 мая переломом в войне

Празднование 9 мая в Москве свидетельствует о том, что в России, не имея повода для гордости, продолжают жить прошлым и пытаются лишить права на будущее других. Именно поэтому оккупанты во главе с их диктатором Путиным вполне вероятно попытаются атаковать Украину.

О том, чего ожидать от небратства, а также о переспективности этих враждебных намерений редакция 24 канала коротко поговорила с директором Института стратегических исследований и безопасности, украинским правозащитником Павлом Лысянским.

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9 мая и активность оккупантов

В Украине звучат опасения по поводу сакральной для российских оккупантов даты 9 мая. В сети распространялись месседжи о якобы готовности россиян нанести удары по центрам принятия решений в Киеве. Кроме того, люди опасаются массированных ракетных атак по другим городам, проведения "парада пленных" в Мариуполе или даже в Москве.

Я не думаю, что Путин объявит войну Украине 9 мая. Во-первых, если они объявят войну, то это их признание, что так называемую спецоперацию они проиграли и требуют большего привлечения гражданского населения, потому что военные РФ не справились.

Скрытая мобилизация и так идет и в ОРДЛО, и в РФ – мобилизуют "казаков", кадетов, членов частных военных компаний и обычных призывников как добровольцев.

Во-вторых, я считаю, что ничего нового не произойдет. ВСУ держит оборону и также переходит в контрнаступление на некоторых направлениях.

Оккупанты после 9 мая попытаются активизировать южное направление и будут и дальше обстреливать Украину. Именно 9 мая они выдадут за победу то, что они "единственные в мире" противостоят попыткам Запада уничтожить РФ, и будут говорить, что воюют не с Украиной, а со странами Запада и НАТО. Также будут говорить, что у них идет все по плану.

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Решится ли Путин официально объявить войну

Как вы считаете – чего стоит ждать украинцам в этот день, который стал священной датой путинской пропаганды? Будет ли это просто еще один тяжелый день войны или же захватчики попытаются его выделить новыми военными преступлениями? Например, объявлением Путиным войны Украине (которая уже и так длится больше 2 месяцев).

Я считаю, что ничего нового в военном плане не произойдет. Все видят, что РФ проиграла время и изменила тактику. Сейчас у них несколько сценариев развития, и главное для них сейчас – это Донбасс и усиление процессов на юге и в Одессе.

Но блицкрига у них не получилось, сейчас значительно на юге и востоке ужесточились линии обороны. Посмотрите, как держится Северодонецк – Рубежное – Лисичанск, Одесса и Николаев – еще большие города.

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В настоящее время Кремль пытается обновить состав созданного с Беларусью Союзного государства. Недавно в Донецке состоялось совещание секретаря Госсовета Союзного государства России и Беларуси Дмитрия Мезенцева, заместителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, министра образования РФ Сергея Кравцова, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, с участием террористов Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

На заседании обсуждались вопросы вхождения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Союзного государства.

По полученной информации источников "Восточной правозащитной группы" стало известно, что президент РФ Владимир Путин может 9 мая объявить о создании нового Союзного государства с вхождением в его состав Абхазии, Южной Осетии и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кремль планирует продать это событие в качестве возможной победы на постсоветском пространстве и создания фактически нового СССР. Именно поэтому сейчас пропаганда РФ раскручивает "новый символ" – бабушку с советским флагом". Создание Союзного государства может использоваться Путиным как глобальная победа и сдвиги.

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